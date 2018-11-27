Порошенко грозит иск от ВТБ из-за ситуации с украинской «дочкой» банка

15:53

ВТБ рассматривает возможность обратиться в международный суд, чтобы взыскать с президента Украины Петра Порошенко средства, потраченные в 2006 году на покупку у него украинского банка «Мрия».

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей российской кредитной организации.

«Хотели бы также напомнить Петру Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка «Мрия», которым он владел и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 году», – подчеркивается в заявлении банковской группы.

Как отмечает ВТБ, решения украинских судов в отношении «дочек» группы направлены на узаконивание попыток рейдерского захвата.

«В сентябре Апелляционный суд Киева в рамках производства по признанию и приведению в исполнение на территории Украины решения международного арбитражного суда в Гааге по иску компаний группы Игоря Коломойского против России проявил правовой нигилизм и, признав активы ВТБ (Украина) имуществом России на Украине, вынес решение об аресте акций и активов банка ВТБ (Украина)», – заявляют представители банка.

Они отметили, что решение апелляционного суда парализовало работу «дочек» ВТБ на Украине.

В связи с этим банк оспорил решение апелляционной инстанции, но рассмотрение заявления в суде «необоснованно затягивается» по политическим мотивам, а то, к каким выводам придет суд, непредсказуемо.

По мнению ВТБ, такой подход «лишает надежды на справедливый суд» и ставит дальнейшую деятельность банковской группы на территории Украины под угрозу. При этом представители банка подчеркнули, что выполняют все свои обязательства перед украинскими клиентами.

Учрежденный в 1992 году банк «Мрия» перешел к ВТБ в 2006 году, когда российская группа выкупила 98% его акций. Сумма сделки составила $70 млн. На момент продажи акционерами банка были Петр и Алексей Порошенко, а также Игорь Кононенко, Олег Зимин и Олег Свинарчук, пишет «Право.ру».

ВТБ объединил приобретенный банк «Мрия» и свою украинскую «дочку», образов кредитную организацию под названием «ВТБ банк» (Украина). В начале 2018 года она занимала 16-е место по размеру активов из 84 украинских банков.