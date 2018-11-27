ФАН раскрыл секреты отбора СМИ в оппозицию

18:19

В СМИ активно обсуждается конференция «Россия вместо Путина», инициатором которой выступил беглый олигарх Михаил Ходорковский



Фото с сайта riafan.ru

В роскошных интерьерах чешского Grandior Hotel Prague «праздник жизни» для либералов был организован не без поддержки американских фондов. В частности, в мероприятие вложился скандально известный Вильям Браудер.

«Федеральное агентство новостей» также выпустило серию публикаций, раскрывающих всю «кухню» российской оппозиции. Выяснилось, что участники пражской конференции пировали за счет иностранных компаний и российских преступников.

Журналисты издания рассказали и о контингенте на этом форуме. Представители запрещенной в нашей стране организации «Открытая Россия», а также пул либеральных СМИ вроде «Новой газеты» и «Радио свобода» встали в очередь за финансированием. Одна только «Новая» привезла в чешскую столицу десять авторов.

Эти издания работают на деньги, выделяемые из американского бюджета, а особо отличившимся из своего кармана доплачивает сам Ходорковский. Однако не всем участникам форума удалось заручиться финансовой поддержкой беглого олигарха.

К примеру, радиоведущей «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр оппозиционер открыто заявил, что не даст денег ни ей лично, ни изданию. Причина проста – спонсором радиостанции является госкорпорация.

«Вам и так платит «Газпром», чтобы вы против родины воевали», — заявил он.

На обочине остался и «расследователь» Денис Коротков, который в последнее время активно сотрудничал с украинскими экстремистскими движениями. Придя «отбывать барщину», «новогазетчик» с трудом попал на прием, где, по словам журналиста ФАНа, прочие участники конференции игнорировали спецкора.

Но проблемы Короткова никого из присутствующих не волновали. Каждый пришёл за своим. Один из гостей открыто признался, что приехал «за баблом».

Почему же Ходорковский принялся так усердно «кормить» оппозиционные СМИ?

Политолог Игорь Рябов, беседуя с ФАН, пояснил, что Ходорковский проводит мобилизационный смотр оппозиционных рядов перед предстоящими выборами в Госдуму.

«Смотр проводится среди представителей прессы, так как именно с медийной атаки на власть начинаются все протестные акции», - пояснил эксперт.

Такой подход используется во многих сферах протестной активности - например, по линии экоактивизма. Закон об НКО и иноагентах позволил закрыть немало самозванных организаций экозащиты. Это ключевая причина, по которой спонсоры делают основной упор на оппозиционную российскую прессу.

Не секрет, что в России либеральная пресса частично поддерживается государством. Поэтому некоторые СМИ вроде «Эхо Москвы» пытаются скрыть свое финансирование по линии госкорпораций. И, стоя в очереди за американскими деньгами, представители издания пытаются умолчать этот щекотливый момент, подчеркнул Рябов.

Именно из-за этого смотр прессы проходил в довольно циничной атмосфере, наполненной ненавистью к конкурентам. Однако сколько бы ни вкладывался в эту авантюру «дядюшка Сэм», спонсоры слишком далеки от российских реалий. Программируемый Ходорковским и антироссийскими СМИ протест, по мнению Игоря Рябова, попросту невозможен.