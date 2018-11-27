Банки стали требовать обоснования на переводы на тысячу рублей

12:21

Несколько российских банков стали требовать документы, подтверждающие обоснованность денежных переводов, пишет газета «Известия» со ссылкой на жалобы граждан.

Отмечается, что с проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тннькофф-банка, Сбербанка. Причем обоснования экономического смысла операций стали банки требовать при трансакциях на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей.

В случае, если граждане отказывают предоставить требуемые документы, банк блокирует карту или счет.

В пресс-службе Центробанка заявили, что при операциях на столь незначительную сумму кредитная организация не имеет оснований для блокировки и не должна требовать предоставления дополнительных документов. Всем, кто столкнулся с подобной ситуацией, предложено подать жалобу в интернет-приемную регулятора, а также можно обратиться в суд.

Эксперты издания считают, что таким образом финансовые организации пытаются отслеживать нелегальные схемы и мошенничество. Так в Центробанке рассказали, что банк может приостановить операцию и связаться с клиентом в случае, если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств.

Но даже и в этом случае кредитная организация не имеет права выяснять происхождение средств или назначение платежа. Все, что ей необходимо — получить от клиента подтверждение отправление денег или отказ от операции.

Усиление внимания к переводам между физлицами на суммы в пределах 1000 рублей может объясняться тем, что подобные операции стали использоваться при ведении торговой деятельности и оказании услуг, превратившись для мелких предпринимателей в аналог эквайринга, создавая удобную почву для ухода от налогов.

Согласно действующему законодательству, кредитные организации обязаны информаировать Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей.