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Банки стали требовать обоснования на переводы на тысячу рублей

12:21 27.11.2018
Банковские карты
© KM.RU, Илья Шабардин
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Несколько российских банков стали требовать документы, подтверждающие обоснованность денежных переводов, пишет газета «Известия» со ссылкой на жалобы граждан.

Отмечается, что с проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тннькофф-банка, Сбербанка. Причем обоснования экономического смысла операций стали банки требовать при трансакциях на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей.

В случае, если граждане отказывают предоставить требуемые документы, банк блокирует карту или счет.

В пресс-службе Центробанка заявили, что при операциях на столь незначительную сумму кредитная организация не имеет оснований для блокировки и не должна требовать предоставления дополнительных документов. Всем, кто столкнулся с подобной ситуацией, предложено подать жалобу в интернет-приемную регулятора, а также можно обратиться в суд.

Эксперты издания считают, что таким образом финансовые организации пытаются отслеживать нелегальные схемы и мошенничество. Так в Центробанке рассказали, что банк может приостановить операцию и связаться с клиентом в случае, если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств.

Но даже и в этом случае кредитная организация не имеет права выяснять происхождение средств или назначение платежа. Все, что ей необходимо — получить от клиента подтверждение отправление денег или отказ от операции.

Усиление внимания к переводам между физлицами на суммы в пределах 1000 рублей может объясняться тем, что подобные операции стали использоваться при ведении торговой деятельности и оказании услуг, превратившись для мелких предпринимателей в аналог эквайринга, создавая удобную почву для ухода от налогов.

Согласно действующему законодательству, кредитные организации обязаны информаировать Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей. 

Темы: Банки в России, Финансовые операции в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 17:53
Гость: Гость

Никакого другого рецепта тут нет, читайте внимательно, что подписываете. Если не понимаете - не подписывайте. Если не подписывали, а с вас требуют, угрожайте судом. Обычно идут на попятный. Но если подписали, да еще подписали, не читая, не жалуйтесь - сами виноваты. Времена сейчас такие.
27.11.2018, 16:59
Гость: gvozd

Деньги, лежащие в моей заначке, это мои деньги!
--
аааа... понятно тогда КТО обесценил накопления ссср..
это Ты вражина оказывается,
а я то грешным делом на госбанк ссср думал - деньги его, как хочет так и обесценивает.
во простофиля я дурачина..
27.11.2018, 16:23
Гость: Беглый

Нет слов , одни эмоции, камеры и облавы на дороге, тут засада.
Полное доверие.
Причем народ говорит, что разблокировать счет очень трудно
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