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Телеведущий Сергей Брилев признал наличие британского гражданства

20:18 27.11.2018
Фото со страницы Сергея Брилева в соцсети
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Телеведущий канала "Россия 1" Сергей Брилев рассказал о том, что имеет второе гражданство, наряду с российским. Он отметил, что это не является секретом для его руководителей.

"Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям", - написал на своей странице в Facebook журналист.

Брилев пояснил, что проинформировал о наличии второго гражданства Федеральную миграционную службу. Кроме того, он не является госслужащим, работая в государственном унитарном предприятии, а потому никакого нарушения закона, в котором его ранее обвинили оппоненты, нет.

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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28.11.2018, 07:42
Гость: Ax

Фразу нынешнего вождя где он с лицом фанатика: "А зачем нам нужен такой мир, если в нем не будет России" повторяют каждый божий день на ТВ. И никого не удивляет что он ни на секунду не сомневаясь пустит в геенну огненную весь мир с вашим внуками, матерями детьми. Не напоминает ли это последние слова другого вождя: "Если Германия не заслужила меня - значит не быть Германии". И никто на это не обращает внимания. А фраза перед выборами на митинге - "Умремте ж под Москвой " воображая себя Кутузовым. Поразительный народ русские.
28.11.2018, 07:29
Гость: интересно,

а гражданином КАКИХ государств является Познер,тоже вещающий на федеральных каналах (и имеющий ресторан в германии)? почему им никто не интересуется???
28.11.2018, 07:25
Гость: ну и что?

у Штирлица тоже было германское гражданство...., СВОИ люди должны быть ВЕЗДЕ
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