]]> ]]>
Главная В России Новости

Уральских чиновников подозревают в хищении столичной недвижимости

15:30 28.11.2018
Следственный комитет
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Следственные органы начали проверку в администрации Свердловской области по заявлению одного из фигурантов списка Титова.

Предприниматель раскрыл информацию о том, что чиновники, близкие к губернатору Эдуарду Росселю, могут быть замешаны в коррупционных схемах хищения элитного жилья.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД, прокуратура Свердловской области усмотрела «признаки преступления в действиях неустановленных лиц, которые с 1996 по 2011 год занимали посты в правительстве Свердловской области».

Прокуратора поручила следственным органам провести проверку в администрации региона. «Проверку проводит следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области», - сообщил источник.

Ранее в отношении Сергея Капчука, предпринимателя и экс-депутата законодательного собрания Свердловской области, полиция возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве.

Тогда речь шла о хищении 2 млрд руб. (после деноминации рубля – 2 млн.), принадлежавших ГУП «Свердловская железная дорога». В совершении преступления обвинили братьев Сергея и Константина Капчуков. Константин получил срок, а Сергей покинул Россию, сообщает «Право.ру».

Бизнесмен стал одним из фигурантов списка Титова. Он был составлен в 2018 году после того, как бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с россиянами, которые скрываются в британской столице от уголовного преследования на родине.

Титов передал список президенту, и Владимир Путин поручил руководителям силовых структур отменить заочный арест некоторых фигурантов списка, а также вывести их из международного розыска.

Вернувшись в Россию, Капчук написал заявление в свердловскую прокуратуру с просьбой начать повторное расследование его дела, которое, по его словам, «сфабриковано в 2001 году по анонимному заявлению». Он также сообщил следствию сведения об иных объектах недвижимости, незаконно приобретенных на средства из бюджета области. 

Темы: Свердловская область, Борьба с коррупцией в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2018, 17:17
Гость: Хмы

У них там была целая ОПГ во главе с ЕБНом, Бурбулюсом, Шумейко, Касьяновым, Козыревым...
Сейчас задолбал суровый Челябинский станочник фрезеровщик в красных труселях с билайном на поясе.
28.11.2018, 16:23
Гость: Патриот России

\ Уральских чиновников подозревают в хищении столичной недвижимости
Новость в чём?
28.11.2018, 15:48
Гость: Это

не по понятиям.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.