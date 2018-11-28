\ Уральских чиновников подозревают в хищении столичной недвижимости

15:30

Следственные органы начали проверку в администрации Свердловской области по заявлению одного из фигурантов списка Титова.

Предприниматель раскрыл информацию о том, что чиновники, близкие к губернатору Эдуарду Росселю, могут быть замешаны в коррупционных схемах хищения элитного жилья.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД, прокуратура Свердловской области усмотрела «признаки преступления в действиях неустановленных лиц, которые с 1996 по 2011 год занимали посты в правительстве Свердловской области».

Прокуратора поручила следственным органам провести проверку в администрации региона. «Проверку проводит следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области», - сообщил источник.

Ранее в отношении Сергея Капчука, предпринимателя и экс-депутата законодательного собрания Свердловской области, полиция возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве.

Тогда речь шла о хищении 2 млрд руб. (после деноминации рубля – 2 млн.), принадлежавших ГУП «Свердловская железная дорога». В совершении преступления обвинили братьев Сергея и Константина Капчуков. Константин получил срок, а Сергей покинул Россию, сообщает «Право.ру».

Бизнесмен стал одним из фигурантов списка Титова. Он был составлен в 2018 году после того, как бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с россиянами, которые скрываются в британской столице от уголовного преследования на родине.

Титов передал список президенту, и Владимир Путин поручил руководителям силовых структур отменить заочный арест некоторых фигурантов списка, а также вывести их из международного розыска.

Вернувшись в Россию, Капчук написал заявление в свердловскую прокуратуру с просьбой начать повторное расследование его дела, которое, по его словам, «сфабриковано в 2001 году по анонимному заявлению». Он также сообщил следствию сведения об иных объектах недвижимости, незаконно приобретенных на средства из бюджета области.