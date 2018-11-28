]]> ]]>
Главная В России Новости

ФСБ изъяла в мэрии Якутска документы о закупках

12:23 28.11.2018
Фото с сайта 24smi.org
Материалы по теме:

Сотрудники Управления ФСБ России по Якутии изучают материалы о закупках и проводят выемку документов в мэрии Якутска, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проводится выемка документов в управлении культуры и духовного развития Якутска. Проверяют на соблюдение требований и законодательства РФ в сфере закупок", - сообщили в пресс-службе УФСБ.

Ранее сообщалось, что в здании администрации якутской столицы проводятся оперативные мероприятия.

Как стало известно ранее, в целях экономии городского бюджета глава Якутска Сардана Авксентьева выставила на торги все дорогие внедорожники мэрии. Часть средств, полученных от торгов, планируется направить на погашение задолженностей муниципальных предприятий, другая часть поступит в бюджет города и будет целевым образом потрачена на организацию работы социального такси.

Кроме этого, Авксентьева уволила начальника муниципального казенного учреждения "Управление делами" Максима Артемьева, который заключил два контракта на сумму больше 1 млн рублей для обслуживания банкетов мэрии.

Темы: Якутия, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2018, 15:25
Гость: Татьяна - Шаману!

Вы внимательно прочитали эту заметку? Вы не поняли, что мэр Якутска СОЗНАТЕЛЬНО отказалась от дорогих машин, которыми пользовались в мэрии и решила их продать для того, чтобы покрыть задолженности МУПов??? И ещё одно её "прогрешение": она посмела уволить человека, который направил 2 млн.рублей на контракт для обслуживания банкетов! Вы понимаете цепочку претензий к мэрии Якутска, которая "посмела" действовать вопреки практике российских "вельмож", не обременённых скромностью своих желаний и финансовых возможностей государственного бюджета? Это же вызов всей нашей бюрократии! Разве могла пройти мимо ФСБ против такого вопиющего факта финансовой скромности и экономности нового мэра Якутска?
28.11.2018, 13:13
Гость: шаман

Якутия, это тот же самый Дагестан с многолетним жульем "вверху",только об этом Кремль "скромно" молчит всегда.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.