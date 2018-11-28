ФСБ изъяла в мэрии Якутска документы о закупках

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Сотрудники Управления ФСБ России по Якутии изучают материалы о закупках и проводят выемку документов в мэрии Якутска, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проводится выемка документов в управлении культуры и духовного развития Якутска. Проверяют на соблюдение требований и законодательства РФ в сфере закупок", - сообщили в пресс-службе УФСБ.

Ранее сообщалось, что в здании администрации якутской столицы проводятся оперативные мероприятия.

Как стало известно ранее, в целях экономии городского бюджета глава Якутска Сардана Авксентьева выставила на торги все дорогие внедорожники мэрии. Часть средств, полученных от торгов, планируется направить на погашение задолженностей муниципальных предприятий, другая часть поступит в бюджет города и будет целевым образом потрачена на организацию работы социального такси.

Кроме этого, Авксентьева уволила начальника муниципального казенного учреждения "Управление делами" Максима Артемьева, который заключил два контракта на сумму больше 1 млн рублей для обслуживания банкетов мэрии.