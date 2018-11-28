В Крыму арестовали 12 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

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Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца еще троих моряков Военно-морских сил Украины, задержанных при нарушении границы России в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.

Они останутся под стражей до 25 января. По информации адвокатов, военнослужащие будут находиться в СИЗО Симферополя.

Суд в Симферополе избрал меру пресечения для 12 из 24 задержанных украинских моряков. Судьи начали рассматривать материалы примерно в 15.00 мск, заседания шли параллельно в трех залах.

Рассмотрение дел остальных моряков суд продолжит в среду.

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России.

Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.

На Украине введено военное положение сроком на 30 дней, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.