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СК возбудил уголовное дело по факту пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

10:41 28.11.2018
Пожар на ледоколе Виктор Черномырдин
Скриншот с ntv.ru
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара на строящемся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин», сообщает «Интерфакс».

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ). СК РФ проводит следственные действия для выяснения всех обстоятельство инцидента.

Возгорание произошло вечером 27 ноября. Пожар затронул третью и четвертую палубы строящегося ледокола. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В результате пожара пострадали два человека, один из них с ожогами рук в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По предварительным данным пожар возник из-за нарушения техники безопасности при выполнении работ. В результате ЧП повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрообородование. Ущерб оценивается на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Строительство дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» началось в октябре 2012 года. Изначально его сдача планировалась на конец 2015 года, затем сроки сдвинулись на конец декабря 2018 года. Ледовые испытания намечены на март-апрель 2019 года. 

Темы: Санкт-Петербург, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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28.11.2018, 17:44
Гость: «Хотели как лучше,

а получилось как всегда»
28.11.2018, 16:17
Гость: Бтр

Не думал, что у нас ледоколы в честь таких "людей" называют.
28.11.2018, 16:03
Гость: SL

Каждый работяга в стране несет десятикратную нагрузку и просто вынужден нарушать все нормы. Зато оккупанты России, мАсквичи залезли в офисы, жируют придумывая отписки и бумажки, получая сверхзарплаты.
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