Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года

11:54

Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

"В ближайшее время новый комплекс <…> заменит предыдущий ЗРК", — сказал он, уточнив, что это произойдет в рамках перевооружения.

Зенитчики Четвертой армии ВВС и ПВО начали готовить технику к маршу на станцию погрузки, откуда ЗРС поездом доставят в пункт постоянной дислокации. Куда именно — не уточняется.

Недавно на полигоне в Астраханской области успешно прошли первые стыковочные стрельбы "Триумфа": боевые расчеты поразили мишени, имитирующие низколетящие, скоростные и баллистические цели.

Также личный состав совершил многокилометровый марш по полигону, где ЗРС тестировали на виброустойчивость в движении по разным типам дорог и на различных скоростных режимах. Для машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов. Ее тактико-технические характеристики значительно лучше, чем у знаменитой предшественницы — С-300ПМ. При этом С-300, по оценке специалистов, существенно превосходит по эффективности зарубежные аналоги.