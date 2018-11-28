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Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года

11:54 28.11.2018
С-400 "Триумф"
Фото с сайта wikipedia.org
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Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

"В ближайшее время новый комплекс <…> заменит предыдущий ЗРК", — сказал он, уточнив, что это произойдет в рамках перевооружения.

Зенитчики Четвертой армии ВВС и ПВО начали готовить технику к маршу на станцию погрузки, откуда ЗРС поездом доставят в пункт постоянной дислокации. Куда именно — не уточняется.

Недавно на полигоне в Астраханской области успешно прошли первые стыковочные стрельбы "Триумфа": боевые расчеты поразили мишени, имитирующие низколетящие, скоростные и баллистические цели.

Также личный состав совершил многокилометровый марш по полигону, где ЗРС тестировали на виброустойчивость в движении по разным типам дорог и на различных скоростных режимах. Для машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов. Ее тактико-технические характеристики значительно лучше, чем у знаменитой предшественницы — С-300ПМ. При этом С-300, по оценке специалистов, существенно превосходит по эффективности зарубежные аналоги.

Темы: Крым, Вооружения в России
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Комментарии читателей
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28.11.2018, 17:26
Гость: Диалог с ослом на границе

- Вот вам сальцо, яички от курочки домашней. Отдай Крым.
- Не понял, а где золото
- та то такое....
28.11.2018, 16:56
Гость: "историку"....

Ну один из "Филиппов",как все и все на земле смертных,тем более для ослов!Сказать-то,что сам хотел"историк"?!"Спой светик ,не стыдись..",это не по "википедиям " лазить, выискивая чужие слова!Лузер,да и только.
28.11.2018, 14:46
Гость: учи,гнус.историю.

=Осел.груженный золотом.возьмет любую крепость= Филипп II Македонский
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