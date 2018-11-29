Россия помогает Ирану обойти санкции США

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Отношения между Россией и Ираном насчитывают не один десяток лет, причём не последнюю роль в них играет ненависть к Западу, присущая и Москве, и Тегерану

Кроме того, не стоит забывать о стремлении обеих стран закрепиться в сферах влияния, которые они исторически считают своими, и тем самым не дать проникнуть в эти области США.



Владимир Путин с президентом Ирана Хасаном Рухани. Фото с сайта kremlin.ru

На сегодняшний день напряжённость в международных отношениях достигла пика со времён холодной войны. На этом фоне Владимиру Путину удалось наладить плодотворные отношения с некоторыми иностранными лидерами, стремящимися противодействовать инициативам международного сообщества по разоблачению и наказанию стран, повинных в военных преступлениях или угрожающих соглашениям, которые гарантируют мировую ядерную безопасность.

Путин выстроил серьёзные связи с крайне антизападными неомарксистскими правительствами Венесуэлы и Никарагуа, параллельно наведя мосты с самым могущественным военачальником Ливии Халифой Хафтаром и некоторыми группами афганского Талибана. Однако наиболее выгодным на геополитическом уровне оказался альянс России с Ираном и Сирией.

Последние несколько лет российские спецслужбы занимались налаживанием связей с правыми партиями евроскептиков; им удалось оказать влияние на результат президентских выборов в США. Однако не меньшей головной болью для Вашингтона остаются возможности Москвы помогать иранскому правительству в обход американских санкций.

Напомним, ранее в этом году, к возмущению всего мира, администрация президента Дональда Трампа объявила об одностороннем выходе из знакового соглашения с Ираном, в котором участвовали также Россия, Великобритания, Франция, Германия, ЕС и Китай.

Инспекторы МАГАТЭ подтвердили, что Иран выполнил свои обязательства по сделке. Они проделали огромную работу, собирая документы для проведения анализа, а также фиксируя данные измерений и фотографии с камер наблюдения, опечатанных и защищённых от несанкционированного доступа.

Тем не менее, Трамп и израильское правительство Биньямина Нетаньяху заявили, что Тегеран не раскрыл тайную программу разработки ядерного оружия.

В результате Трамп объявил о повторном введении сокрушительных экономических санкций в отношении Ирана и любой организации, которая продолжит вести дела с Исламской Республикой.

В свою очередь, ЕС ввёл в действие блокирующий регламент о недействительности американских санкций в отношении стран, торгующих с Ираном.

И всё же подавляющее число крупных западных корпораций, которые успели заключить выгодные многомиллиардные сделки с Тегераном, прислушались к Вашингтону, опасаясь наказания за ведение дел с иранцами.

Отрезав иранское правительство от торговли и международного валютного рынка, санкции нанесли ощутимый вред экономике страны. Так и задумывалось – Трамп и Нетаньяху питают надежды, что экономическое и социальное давление на Корпус Стражей Исламской революции (КСИР, наиболее могущественная организация в стране, полностью контролирующая военную и деловую деятельность) приведёт к смене режима уже в ближайшие месяцы.

Однако КСИР обратился к своему надёжному московскому союзнику, стремясь противостоять попытке Трампа изолировать или «раздавить» иранский режим, говоря словами советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Не так давно американский министр финансов Стивен Мнучин заявил о существовании «сложной схемы между Ираном и Россией, целью которой является поддержка Асада и финансирование иранской злокозненной деятельности».

Начальным звеном этой цепи выступает созданное ещё в советскую эпоху торговое предприятие «Промсырьёимпорт», контролируемое министерством экономики России. После распада Советского Союза в 1991 году, организация практически бездействовала, пока не начала помогать Ирану незаконно вывозить нефть и газ.

Большая часть средств направляется в Сирию и соседний Ливан, где ближайший союзник Ирана, шиитская террористическая организация «Хезболла», имеет доступ к международным оффшорным банкам. Часть доходов от передачи нефти возвращается в Иран путём импорта товаров, которые попадают под действие санкций.

Ещё более выгодной для Ирана является схема «нефть в обмен на товары», в рамках которой Тегеран обретает доступ к российским товарам и услугам, включая сотрудничество в области железнодорожной инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства.

В то же время Иран получает доход для финансирования своей деятельности в регионе, в том числе для поддержки «Хезболлы» и движения ХАМАС в секторе Газа.

Американские чиновники заявили о существовании дополнительных схем, одна из которых включает такую организацию, как Global Vision Group, штаб-квартира которой находится в Москве.

Как утверждается, Global Vision обеспечивает транспортировку иранской нефти в Сирию на танкерах, которые отключают электронные системы идентификации, чтобы не быть обнаруженными.

Не подтвердив и не опровергнув эту информацию, Москва тем не менее открыто заявила о своём намерении помочь Ирану противостоять попыткам экономической изоляции со стороны США.

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и российский министр энергетики Александр Новак подтвердили в интервью западным изданиям, что Москва не собирается сворачивать программу «нефть в обмен на товары».

Песков даже заявил в начале ноября, что «те, кто разработал и ввёл эти санкции, рано или поздно осознают недостижимость своих целей». Признание Песковым того факта, что Москва открыто объявила войну санкциям Вашингтона, побудило госсекретаря США Майка Помпео предупредить, что Ирану не позволят «эксплуатировать международную финансовую систему».

Министерство финансов США ввело санкции против шести физических лиц и трёх организаций, которые являются частью иранско-российской торговой сети. И тем не менее, Москва едва ли подчинится американским требованиям и бросит Иран на произвол судьбы.

Надо помнить, что Тегеран является краеугольным камнем кремлёвского антизападного альянса, а также важнейшим союзником России на Ближнем Востоке и несомненно, самой могущественной силой в регионе.

Аналогично, Путин не намерен отворачиваться от сирийского правительства, которому помог удержаться у власти, развернув в зоне боевых действий крупнейший контингент со времен советского вторжения в Афганистан.

Для этого Путину пришлось бы отказаться от двух столпов своего отточенного в КГБ мировоззрения: Запад – это враг, и у России есть все права проводить великодержавную политику против своего заклятого врага – Соединённых Штатов.