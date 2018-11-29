Первый канал научил россиян экономии: кипяток - в термос, вместо электричества - свечи

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Авторы программы "Доброе утро", вышедшей на Первом канале 28 ноября, показали способы экономии перед Новым годом

Основные рекомендации были даны многодетной семье из Подмосковья, а дальше журналисты призвали взять на вооружение методы нескольких бережливых россиян.

Мать троих детей, семья которой, по сюжету, имеет на еду 30 тысяч рублей в месяц, сопроводил во время покупок в магазине маркетолог Максим Маклай.

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Он посоветовал взять корзинку вместо тележки, чтобы купить меньше; смотреть на нижние полки, где продукты дешевле; заменить колбасу и деликатесы мясом, которое можно приготовить, к примеру, в духовке, и это обойдется в два раза дешевле. Еще один совет - ходить в магазин без детей, "иначе корзинка заполнится быстро".

Кроме того, матери семейства порекомендовали ходить в салон красоты только с утра по будням, а новогодние игрушки покупать только деревянные - не разобьются. "Еще лучше сделать самим, лишний повод встретиться с друзьями", - учат авторы сюжета. Далее идет сцена, как герои ролика пекут печенье в качестве новогодних украшений и вешают его на комнатное растение.

Журналисты также упоминают нескольких зрителей, приславших в редакции свои ноу-хау экономии, и показывают, как краснодарская пенсионерка Елизавета Митрофанова хранит кипяток в термосе, чтобы не жечь газ, а стирает только ночью, когда ниже тариф на электричество.

Валерий Пузанов из Владимира умывается и бреется "по-английски" - закрывает раковину пробкой и использует ровно столько воды, сколько ему требуется. Мужчина утверждает, что таким образом ему удается сэкономить до шести кубометров воды в месяц. А вместо электричества он иногда жжет свечи - это, по его словам, "и нервы успокаивает". Таким образом он экономит две-три тысячи рублей в месяц.

"И главное, нервы в порядке", - подытоживают авторы сюжета.

В середине ноября специалисты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) подсчитали, что около пятой части россиян живет за чертой бедности и может позволить себе лишь необходимый набор базовых продуктов питания, а экономить вынуждены почти все жители страны, напоминает Newsru.com.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в конце декабря 2017 года заявлял, что за чертой бедности живут около 13% населения России. Эти данные были получены по итогам того же года.