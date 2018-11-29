Идет война — антинародная

Юрий Болдырев о единстве процесса сноса домов, отъема пенсий и сдачи территорий

Какие события сейчас самые важные? Их много.

Тогда используем известный метод парного сравнения. Например, что важнее, а что лишь служит фоном — для отвлечения внимания…

Юрий Болдырев. Фото с сайта trueinform.ru

Нам же прямо объясняют по ТВ, что многие драматические и даже трагические для целых стран и народов действия Трампа на мировой арене — лишь «для внутреннего потребления», например, усиления позиций в очередной избирательной кампании. А применительно к нашей власти — так ли все принципиально иначе?

Соответственно, что для нас действительно важно и влечет за собой далеко идущие последствия, а что — лишь фон, отвлекающий внимание: конфликт в районе Керченского пролива — столь подробно освещаемый по всем телеканалам? Или же конфликт другой, совершенно не освещаемый — в Кунцевском районе Москвы?

«Огораживание» в 21 веке

Итак, не в дикие времена «огораживания» в Англии или изгнания индейцев с их земель в Северной Америке белыми «цивилизаторами», а в начале 21 века… Не где-то на окраине, а в самом центре, в столице «вставшей с колен» России: Верховный суд признал право частной коммерческой структуры взять и снести несколько десятков домов людей — их собственное единственное жилье и, для большинства жителей, безусловно, главную имеющуюся у них материальную ценность. То, что они заработали за всю жизнь или получили по наследству от родителей.

При этом, обращаю внимание, эти несколько десятков домов вовсе не являются ветхими или аварийными. И нет никакой государственной необходимости — строительства стратегического важного для обороны и безопасности объекта, аэропорта, автодороги и т. п.

Но как это вообще возможно? Чтобы у людей массово изымали их собственность, без какого-либо даже намека на государственную необходимость? Просто потому, что такая «программа». По сути — программа уплотнения нас с вами, лишения нас жизненного пространства.

Конечно, подразумевается, что взамен снесенного жилья жителям, понимай, чуть ли не по милости власти, что-то все-таки дадут. Но что именно и где именно — это уж коммерческая структура, ведущая застройку, и/или городское начальство сами решат — на свое усмотрение.

При этом суть программы — уплотнение и лишение нас жизненного пространства — никто даже и не оспаривает. Об этом просто «деликатно» не говорится.

Что ж, ответим себе на два вопроса.

Первый: как мы это допустили, как до такого докатились?

И второй: кто это с нами может делать, чья это программа, по сути, лишения нас самого ценного, что большинство из нас сумело заработать за всю жизнь?

Оборотная сторона олимпийского триумфа

Начиналось все, вроде как, ради престижа и величия страны. Напомню.

В далеком 2007-м, аккурат перед очередными парламентскими выборами, где-то там на Юге, под прикрытием необходимости подготовки к зимним Олимпийским играм 2014-го года, был принят специальный закон о возможности изъятия у людей земли в некотором упрощенном порядке. Возмутились ли люди? Не те, кого непосредственно стали лишать земли, а мы все — все прочие граждане страны. Проявили ли минимальную солидарность? Или хотя бы спрогнозировали ли, что если сейчас (тогда — десяток лет назад), не воспротивиться всем решительно, то завтра в точности тот же метод будет применен и ко всем нам?

К сожалению, нет, не воспротивились. Людей со своей земли в Имеретинской долине погнали нещадно. Якобы, ради государственных нужд — строительства там «олимпийских» объектов. Притом, что, напомню: строительство олимпийских объектов, равно как и само последовавшее проведение Олимпийских игр, никак не может быть отнесено к вопросам обеспечения безопасности и обороноспособности страны, сохранения жизни и здоровья людей.

Но «прокатило». Власть более или менее серьезного сопротивления граждан не встретила. А спустя несколько лет, уже после Олимпиады, в СМИ пошла реклама: «Купите апартаменты в Имеретинской долине».

То есть, по сути дела, власти согнали людей с земли для того, чтобы потом частные структуры могли продавать построенные на ней коммерческие объекты.

Есть ли более точная и, на самом деле, всеобъемлющая характеристика нынешней российской власти и состояния нынешней российской государственности?

Простишь поступок- посеешь судьбу

Как в пословице говорилось: посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, а посеешь характер — пожнешь судьбу.

Мы допустили разовое «исключение» — изгнание людей с земли под сугубо надуманным предлогом. Почему же властям не «войти во вкус» — не сделать это общераспространенной практикой?

И вот уже «упрощенный порядок» изъятия у людей земли в так называемой «Новой Москве». Хотя никакой государственной необходимости — связанной с обеспечением обороны, безопасности, с подлинно общественными нуждами — в этом очевидно нет. А если можно в «новой», то почему нельзя в «старой»?

И вот уже проект московской «реновации» — когда у конкретного гражданина можно изъять его личную собственность, без каких-бы то ни было на то оснований, кроме всего лишь согласия большинства жителей дома, купившихся на некие обещания властей, которые, на самом деле, еще не факт, что будут исполнены в полном объеме.

Прямое и однозначное нарушение конституционных прав граждан, но опять не вызвавшее никакого более или менее адекватного протеста. Просто потому, что людям опять пообещали, что за лишение того, что уже есть их безусловное право, власти им дадут что-то другое хорошее. Кто-то «повелся», но многие — нет. Тем не менее, права более адекватных, трезвомыслящих и просто обоснованно не доверяющих этим властям уже никак не защищены.

И вот кульминация: а если в каком-то микрорайоне никто не «повелся», не поверил благим обещаниям властей и не желает быть уплотненным — лишенным своего жилья и своей земли, на которой стоит это жилье — не согласился на так щедро разрекламированную «реновацию»? А ничего. На этот случай власть и стоящие за ней олигархические структуры решили просто изгонять людей с земли безо всяких на то оснований — как и происходит сейчас в Кунцево. И главное: Верховный суд страны освятил это своим решением — счел это вполне законным.

Все. В нашей стране подлинно своей собственности — защищенной законом и судом — у нас с вами больше нет.

Что же будем защищать, когда придет внешний враг? Собственность врага внутреннего — того самого, который сейчас у нас нашу собственность так нагло отнимает?

А была ли альтернатива?

Экономическая и социальная политика — вопрос сложный, не все готовы разбираться в деталях. Но есть ведь вопросы простые, ясные, очевидные.

Например, напомню, в своей программе «Основы единой позиции левых и национально-патриотических сил по государственно-конституционному устройству», ставшей результатом переговоров между левыми и национально-патриотическими силами России накануне президентских выборов, мы записали ясно и однозначно, что если какая-то собственность изымается у людей для государственных нужд, то эта собственность, включая землю под домами, после этого, как минимум, сотню лет никак не может приватизироваться и коммерциализироваться. Такое решение полностью отбило бы охоту и возможность изымать у нас нашу собственность, прежде всего, наше жилье — для последующей коммерциализации.

В полном виде этот пункт, к сожалению, не вошел в рекламный краткий вариант программы нашего единого кандидата в президенты «20 шагов Павла Грудинина», но даже и в этом самом кратком варианте пункт о пресечении всяческого «уплотнения» в городах остался.

Притом, что далее мы всячески подчеркивали, что полная программа нашего кандидата включает и эти конституционные «Основы…», и согласованную ранее социально-экономическую платформу «К единству в действии». То есть, кто хотел, мог найти ответ на свой самый насущный вопрос — о гарантиях элементарного сохранения и защиты своей собственности на самое ценное, что заработано за жизнь (свою, а то и еще поколения предшественников) — жилье.

Ответ найти могли, гарантии получить имели возможность — но не захотели?

Для чего нам государство?

Что должно нам защитить государство, что оно должно нам помочь организовать, сохранить, а то и приумножить?

Первое: нашу общую территорию — землю для нашего общего развития. Защищает ли, обеспечивает ли?

Крымом мы, да, приросли. Но компенсирует ли это иные потери и сдачи — уже произведенные и планируемые?

Акваторию Баренцева моря сдали норвежцам — безо всяких к тому оснований. Острова на Амуре, политые кровью, отдали китайцам. А теперь еще и новые переговоры с Японией о «совместном освоении» и прочей ползучей сдаче Южных Курил. Плюс массированная сдача территорий Сибири и Дальнего Востока в аренду под прикрытием «опережающего развития», а по факту — опережающего выкачивания природных ресурсов с огромных территорий. Да еще и грозящая в будущем обернуться нам аляскинским и косовским прецедентами…

Второе: нашу общую жизнь — экономическое и социальное развитие. И как с этим? По всем объективным параметрам мировой статистики наше отставание от развитого мира, от глобальных конкурентов стремительно усугубляется.

Третье: нашу общенародную государственную собственность — как с этим? Известно: расхищается и разбазаривается. Плюс планово целенаправленно приватизируется — прежде всего, именно то, что способно приносить всему государству и обществу доход.

Четвертое: если уж властями декларируется развитие на основе приоритетно частной собственности на средства производства, то нашу частную собственность — инвестиции в развитие. Применительно к собственности производственного назначения отсылаю к материалам Ивана Миронова о том, как в стране организована система отъема работающих предприятий у собственников. Не бандитами с улицы, пусть даже и при скрытом потакании властей. Нет — с помощью государственных институтов — крупнейших государственных банков, выступающих, по данным Ивана Миронова, непосредственными провокаторами и душителями этих предприятий, а затем инициаторами банкротства — с передачей имущества за бесценок прямиком в нужные руки…

Пятое: нашу личную собственность. С этого статья и начиналась. И если в прежние времена у нас еще были сомнения, а точнее иллюзии, то историческое решение Верховного суда в отношении фактического сноса более чем добротных домов в Кунцево, узаконившее отъем собственности у граждан коммерческими структурами, строго говоря, вообще просто так, без какой-либо даже видимости общественной и государственной необходимости, ставит на наших прежних иллюзиях жирную точку.

Шестое: в какой-либо форме вообще плоды нашего прежнего труда. Будь то личные накопления или, например, заработанная государственная пенсия.

Как показал опыт неоднократного безнаказанного обрушения национальной валюты, в которой граждане, естественно, преимущественно хранят свои накопления, в том числе, опыт обрушения рубля в 2014-м в два раза без каких-либо на то объективно вынужденных обстоятельств, инструмента для накопления и сохранения плодов прежнего труда в какой-либо форме наше нынешнее государство нам не предоставляет. Американский доллар, европейский евро, британский фунт и швейцарский франк не в счет — их нам как инструмент накопления и сохранения если и предоставляет (не исключено, что лишь временно), то отнюдь не наше государство.

И, как показали недавние события, заработанной пенсии или, как минимум, ее существенной части нас можно лишить просто так — по воле власти, причем, на самом деле, толком ничем даже не обоснованной. Сколько лет после 60 и 65 для женщин и мужчин, соответственно, еще дай бог проживет каждый из нас? А какой части своей заработанной пенсии каждый из нас с нынешним пенсионным ограблением просто лишится? Это заранее никому не известно. Но очевидно, что для многих, кому не суждено стать долгожителем, нынешняя бандитская «реформа» означает либо полное лишение права на уже заработанную пенсию, либо лишение ее бОльшей части.

Седьмое: собственно, само право на жизнь. Казалось бы, хотя бы здесь все ничего: в показанные всей стране перед президентскими выборами мультики про чудо-оружие, от которого «Америка трепещет», мы свято верим. Пока…

…Пока ума не хватает понять, что в стране, в которой наука целенаправленно уничтожается и загоняется под управление менеджеров по недвижимости и финансам, а для собственного промышленного производства условий не создается никаких, чудо-оружие возможно лишь совсем ненадолго и лишь по инерции прежнего советского научно-технологического и промышленного потенциала. А дальше — исключительно мультики про необыкновенные достижения…

А уж что прежнее здравоохранение целенаправленно превращается в преимущественно коммерческие «медицинские услуги» — это разве не очевидно? И это разве не важнейшая составляющая прямого отказа этого государства, а точнее нынешней власти, от выполнения базовых функций социального государства, каковым оно определено по нашей Конституции?

Коммерция на медицине и медицинских препаратах — ныне стремительно монополизируемая и крайне выгодная, так как деваться-то людям некуда — есть. А базисной функции государства по защите самой жизни граждан — нет.

И, по совокупности сказанного выше, во что они превращают наше государство? И кто они нам после этого?

Новый вид — односторонняя

Про новые виды войны теперь не пишет только ленивый. Тут и гибридные, и информационные и каких еще только нет. Но один вид войны, мне представляется, осмыслен и описан еще недостаточно. А именно: война односторонняя. Это когда они — наши власти — воюют против нас всерьез, практически, на уничтожение, бьют нас наотмашь, а мы все еще никак не способны поверить, что это не какие-то случайные или ошибочные «эксцессы исполнителей», ошибки и просчеты на местах, а спланированные и скоординированные действия, являющиеся не побочным результатом, а самой сутью проводимой политики.