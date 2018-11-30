Отдать Курилы Японии захотело больше россиян

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Россияне улучшили свое отношение к Японии, а также смягчили свою позицию по вопросу передачи японской стороне части Курильских островов. К такому выводу пришел «Левада-центр», чей опрос привел РБК.

Как выяснили социологи, 17% россиян скорее поддержали бы передачу островов. Два года назад сторонников такого решения насчитывалось всего 7%. При этом большинство опрошенных (74%) по-прежнему осуждают такую идею. Еще 9% респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, в данный момент более половины россиян относятся к Японии позитивно. Из этого числа 10% — «очень хорошо», а 51% — «в основном хорошо». В 2017-м таких было 6% и 42% соответственно. Меньше четверти респондентов заявили о негативном отношении к Токио.

В середине ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились возобновить переговоры по мирному договору, который не подписывается уже более 70 лет. Обсуждение будет запущено на основе декларации 1956 года, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В девятой статье этого документа говорилось, что СССР передает Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (Хабомаи).

Тогда же сообщалось, что Абэ намерен посетить Россию в начале 2019 года, чтобы провести там «встречу на высшем уровне».

19 октября 1956 года в Москве стороны подписали Совместную декларацию о прекращении состояния войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений. Условием передачи ряда островов Японии ставилось то, что их переход под контроль Токио мог произойти только после подписания мирного договора. Декларация была ратифицирована обеими странами 8 декабря 1956 года.

Однако на фоне сближения Японии и США советские власти аннулировали обязательства по передаче островов. В СССР заявили, что Япония получит острова, если выведет все иностранные войска со своей территории.

В итоге мирный договор между Россией и Японией не подписывается уже более 70 лет. В настоящее время условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия заявляет, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит обсуждению.