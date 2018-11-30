]]> ]]>
Главная В России Новости

Отдать Курилы Японии захотело больше россиян

10:52 30.11.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Россияне улучшили свое отношение к Японии, а также смягчили свою позицию по вопросу передачи японской стороне части Курильских островов. К такому выводу пришел «Левада-центр», чей опрос привел РБК.

Как выяснили социологи, 17% россиян скорее поддержали бы передачу островов. Два года назад сторонников такого решения насчитывалось всего 7%. При этом большинство опрошенных (74%) по-прежнему осуждают такую идею. Еще 9% респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, в данный момент более половины россиян относятся к Японии позитивно. Из этого числа 10% — «очень хорошо», а 51% — «в основном хорошо». В 2017-м таких было 6% и 42% соответственно. Меньше четверти респондентов заявили о негативном отношении к Токио.

В середине ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились возобновить переговоры по мирному договору, который не подписывается уже более 70 лет. Обсуждение будет запущено на основе декларации 1956 года, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В девятой статье этого документа говорилось, что СССР передает Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (Хабомаи).

Тогда же сообщалось, что Абэ намерен посетить Россию в начале 2019 года, чтобы провести там «встречу на высшем уровне».

19 октября 1956 года в Москве стороны подписали Совместную декларацию о прекращении состояния войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений. Условием передачи ряда островов Японии ставилось то, что их переход под контроль Токио мог произойти только после подписания мирного договора. Декларация была ратифицирована обеими странами 8 декабря 1956 года.

Однако на фоне сближения Японии и США советские власти аннулировали обязательства по передаче островов. В СССР заявили, что Япония получит острова, если выведет все иностранные войска со своей территории.

В итоге мирный договор между Россией и Японией не подписывается уже более 70 лет. В настоящее время условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия заявляет, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит обсуждению.

Темы: Отношения России и Японии, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2018, 22:16
Гость: :)

Кто еще - Германия. А про Госдеп, кстате, бесконечно трындят кремлевские деятели. Что же вы - сурово критикуете политическую верхушку, но как дело доходит до международной геополитики - повторяете пропаганду той же политической верхушки.
30.11.2018, 22:11
Гость: Фасилитатор

Полностью согласен!
30.11.2018, 22:08
Гость: Фасилитатор

Левада - центр - это агент запада в России.Верить его данным нельзя.И если "Курилы" отдать Японии,то это значит там будут хозяйничать США.И Россия потеряет выход в Тихий океан и много будет других плачевных для России последствий!Если их перечислить,то Дальний Восток вообще будет не наш.Напрасно Путин заигрывает с японцами.Экономическое сотрудничеством это одно,а передача островов для России смертельно!
Все комментарии (122)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.