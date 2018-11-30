Россия и Япония сняли серию фильмов о жизни в Стране восходящего солнца

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Первая серия совместного документального проекта телеканала «МИР» и японского канала UHB выходит 2 декабря. «Японский городовой» расскажет о высоких технологиях и верности традициям, о простой работе и сложном бизнесе, о том, как устроен водопровод и происходит переработка мусора, о привычках, жизни и философии японцев. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем KM.RU.

Главное отличие документального цикла «Японский городовой» от других страноведческих программ в том, что страна показана не глазами туриста, а глазами местных жителей, рассказал консультант проекта, японист Денис Исаев. «Другие съёмочные группы, как правило, держатся обособленно и смотрят на жизнь в стране со стороны. А мы жили как японцы, три недели вместе с журналистами канала UHB мы осязали, обоняли и пробовали Японию на вкус», – рассказал Исаев. «Очень масштабно, совершенно другой мир. Меня как художника восхищают краски, которые мы увидели», – поделился главный оператор телеканала «МИР» Дмитрий Ходаковский.

В первой серии цикла зрители узнают, почему в токийском метро приходится платить дважды и как не запутаться в 13 ветках и 290 станциях, зачем японцу 14 пакетов и один календарь для того, чтобы выбросить обычный мусор. Куда японцы продолжают ходить в кимоно как 200 лет назад и как символом города мог стать пупок.

Авторы фильма побывали в старинном храме 645 года, научились чистоте на мусороперерабатывающем заводе, увидели фермерское хозяйство хоккайдских дынь стоимостью по 50 долларов за штуку и узнали, каким образом радуга влияет на цену японского жемчуга, а также, как делать деньги из ветра. Съемочная группа покажет зрителям и пятое японское время года – акибарэ – «осеннюю прозрачность», когда клён на Хоккайдо становится багряным.