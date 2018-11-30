]]> ]]>
Главная Кино Новости

Россия и Япония сняли серию фильмов о жизни в Стране восходящего солнца

11:54 30.11.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Первая серия совместного документального проекта телеканала «МИР» и японского канала UHB выходит 2 декабря. «Японский городовой» расскажет о высоких технологиях и верности традициям, о простой работе и сложном бизнесе, о том, как устроен водопровод и происходит переработка мусора, о привычках, жизни и философии японцев. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем KM.RU.

Главное отличие документального цикла «Японский городовой» от других страноведческих программ в том, что страна показана не глазами туриста, а глазами местных жителей, рассказал консультант проекта, японист Денис Исаев. «Другие съёмочные группы, как правило, держатся обособленно и смотрят на жизнь в стране со стороны. А мы жили как японцы, три недели вместе с журналистами канала UHB мы осязали, обоняли и пробовали Японию на вкус», – рассказал Исаев. «Очень масштабно, совершенно другой мир. Меня как художника восхищают краски, которые мы увидели», – поделился главный оператор телеканала «МИР» Дмитрий Ходаковский.

В первой серии цикла зрители узнают, почему в токийском метро приходится платить дважды и как не запутаться в 13 ветках и 290 станциях, зачем японцу 14 пакетов и один календарь для того, чтобы выбросить обычный мусор. Куда японцы продолжают ходить в кимоно как 200 лет назад и как символом города мог стать пупок.

Авторы фильма побывали в старинном храме 645 года, научились чистоте на мусороперерабатывающем заводе, увидели фермерское хозяйство хоккайдских дынь стоимостью по 50 долларов за штуку и узнали, каким образом радуга влияет на цену японского жемчуга, а также, как делать деньги из ветра. Съемочная группа покажет зрителям и пятое японское время года – акибарэ – «осеннюю прозрачность», когда клён на Хоккайдо становится багряным.

Темы: Телевизионные сериалы, СМИ в России, Телевидение и его влияние на общество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.