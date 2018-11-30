Парадокс русофобов: «Эхо Москвы» превратилось в прачечную оппозиции?

18:14

В последние годы в развязанной против нашей страны информационной войне Россию обвиняют в ущемлении свободы слова. Якобы оппозиция не имеет возможности выражать свое мнение, а на либеральные издания оказывается неприкрытое давление

Однако парадоксальная ситуация с таким известным оппозиционным СМИ, как «Эхо Москвы», полностью развенчивает этот искусственно созданный миф.

Долгое время «Эхо Москвы» воспринималось многими в России как рупор «карманной оппозиции», призванный держать ситуацию под контролем. Этакий «смотрящий» за оппозиционной тусовкой, который играет роль громоотвода – позволяет «выпускать пар» на страницах издания, а заодно приглядывать за наиболее радикально настроенными деятелями.

Однако при ближайшем рассмотрении публикуемых на «Эхе» материалов выясняется, что такое представление является глубоким заблуждением. Агрессивный тон публикаций никак не отвечает роли системной оппозиции и зачастую даже нарушает законодательство РФ.

Наиболее вопиющий пример – пропаганда русофобских материалов запрещенного Роскомнадзором сайта Ходорковского «МБХ.Медиа». В опубликованной на «Эхе» статье «Когда Украина восстановит статус ядерной державы?» автор Владимир Пастухов открыто призывает власти Незалежной создать ядерное оружие и ударить по Москве. Причем к изображению российско-украинской ядерной войны «Эхо» подходит с изощренным цинизмом, размещая над публикацией логотип незаконного сайта.

Тем самым «Эхо» недвусмысленно дает понять, что на его территории запреты не действуют. Получается, что «Эхо Москвы» - это такой «информационный оффшор», где царит беззаконие?

Похоже, что так оно и есть. «Эхо» уже давно стало центром притяжения для всех, кто запрещён, заблокирован или имеет проблемы с соблюдением законодательства.

Так же цинично сотрудники «Эха» относятся к комментариям пользователей, где украинские неонацисты открыто обзывают россиян: «москалями», «кацапами» и «русней». Модераторы на это никак не реагируют, имитируя пресловутую «свободу слова», и плюют на Уголовный кодекс РФ. Точно так же журналисты «Эха Москвы» пропускают многочисленные оскорбления чести и достоинства в адрес президента.

На страницах издания так много грязной клеветы на любые высказывания и действия Владимира Путина, что складывается впечатление, будто «Эхо» целенаправленно ведет персональную кампанию против российского лидера. Например, в последней статье беглого русофоба Андрея Илларионова прямо сказано о личных целях Путина в керченском кризисе – не России или Кремля, а именно президента. Якобы Путин хочет «захватить Таврийск и Новую Каховку». Никаких доказательств, естественно, не приводится, а вся аргументация автора подменяется потоком неконтролируемых эмоций. Тем не менее, «Эхо» не собирается нести ответственность за свою оголтелую клевету.

Судя по контингенту авторов, «Эхо Москвы» может являться скрытым каналом финансирования оппозиции. Сюда специально приглашают ньюсмейкеров, готовых вылить на Россию ушат-другой грязи. Например, для освещения Керченского кризиса редакция «Эха» выбрала министра Украины Омеляна, который обвинил российскую сторону в блокаде украинских судов. Само собой, этот феерический русофоб спровоцировал жаркую дискуссию укроботов, разжигающих истерию вокруг пограничного конфликта в акватории Крыма.

«Эхо Москвы» является трибуной для выступления самых разных маргиналов и дегенератов от оппозиции. Тот же блогер Алексей Навальный имеет на «Эхе» постоянную площадку для излияния своего конспирологического бреда, за который ему ещё и платят солидный гонорар.

И, как выясняется, не только ему. Все эти гудковы, быковы, макаревичи, ройзманы получают деньги за свою бредовую писанину. Фактически «Эхо Москвы» играет роль «прачечной», обеспечивая финансирование российской оппозиции из «чистых источников».

Таким «чистым источником» служит, как известно, «Газпроммедиа», которому и принадлежит одиозное СМИ. Однако не все так однозначно. По некоторым сведениям, денежный поток может идти через американскую контору BBG (Совет по вопросам вещания при правительстве США) – ту самую, которая содержит «Радио Свобода» и «Голос Америки», пишет «Журналистская правда». Получается, что «Газпром» лишь механически оплачивает лицензию «Эха», а вот редакционную политику издания курируют уже совсем другие люди и в другой стране.

«Эхо Москвы» - явный парадокс российской оппозиционной тусовки. Однако мириться с такой ситуацией сегодня уже непозволительная роскошь. Когда нашу страну постоянно «смешивают с грязью», предъявляя обвинения в ущемлении свободы слова, закрывать глаза на двойные стандарты «Эха» становится не только неправильно, но и невозможно.