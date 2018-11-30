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Украинский танцовщик Сергей Полунин стал гражданином России

12:17 30.11.2018

Знаменитый украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом артист сообщил на своей странице блога в Instagram.


Сергей Полунин. Фото @sergeipolunin / Instagram

Полунин опубликовал фотографию своего российского паспорта, снабдив ее комментарием.

«Россия для меня всегда была и есть добром. Я счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны на Украине, Грузии и других странах. Правда за Россией! Вместе мы объединим этот мир, который будет жить в любви», - написал Полунин.


Фото @sergeipolunin / Instagram

Сергей Полунин является самым молодым премьером Королевского балета Лондона. Он также выступал на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году Полунин был приглашен в качестве солиста в Баварский государственный балет в Мюнхене. Артист также много снимается в кино. 

Темы: Актеры и актрисы российского театра, Знаменитости и популярные персоны, Театральные деятели и персоны в России
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 20:01
Гость: Как то вот так?

Ну к примеру кто такой Скрипаль для России? Ну ка психиатр напряги свою= прямую извилину=?
30.11.2018, 16:53
Гость: Психиатр

Миграционной службе нужно под протокол снимать показания с таких вот перебежчиков. Если человек считает себя "украинцем", то пусть там и остается. Если "Крымневаш", такая же история. Здесь своих дураков достаточно, чтобы еще с чужими возиться...
30.11.2018, 16:51
Гость: Психиатр

Предателями чего?
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