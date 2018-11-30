Украинский танцовщик Сергей Полунин стал гражданином России

12:17

Знаменитый украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом артист сообщил на своей странице блога в Instagram.



Сергей Полунин. Фото @sergeipolunin / Instagram

Полунин опубликовал фотографию своего российского паспорта, снабдив ее комментарием.

«Россия для меня всегда была и есть добром. Я счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны на Украине, Грузии и других странах. Правда за Россией! Вместе мы объединим этот мир, который будет жить в любви», - написал Полунин.



Фото @sergeipolunin / Instagram

Сергей Полунин является самым молодым премьером Королевского балета Лондона. Он также выступал на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году Полунин был приглашен в качестве солиста в Баварский государственный балет в Мюнхене. Артист также много снимается в кино.