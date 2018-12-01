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СМИ показали видео из камеры осужденного из «банды Цапков» Цеповяза

19:21 1.12.2018
Фото из соцсетей
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В интернете появилось видео из исправительной колонии № 3 в Амурской области, где отбывает срок осужденный почти на 20 лет по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Внимание на видеозапись обратил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Цеповяз и другие заключенные сидят на белом диване в просторной комнате с выкрашенными в голубой цвет стенами. На одной из них висит плазменная панель, около нее стоит стол с посудой и электроприборами, рядом с диваном — кресло и вентилятор. Окна завешены синими шторами.

Сам Цеповяз машет в камеру рукой и рассказывает о сделанном в камере ремонте, который нужен был, «чтобы легче дышалось». В этот момент он стоит с мобильным телефоном в руке, которыми в колониях строгого режима пользоваться запрещено.​ Свою камеру осужденный за убийство называет «хатой».

В пресс-службе ФСИН России РБК заявили, что на кадрах запечатлена не камера, где проживает Цеповяз, а «комната психологической разгрузки».

«Опубликованная в СМИ новая видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии. По этой видеозаписи также проводится проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий», — добавили в ведомстве.

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Федеральная служба исполнения наказаний России
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Комментарии читателей
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02.12.2018, 02:49
Гость: Следак

А в российских тюрьмах теперь все камеры для серийных убийц и особо опасных преступников такие как в 5 звездочном отеле. Чем тяжелее совершенные преступления тем лучше условия и хата. Правительство РФ и чиновники просто о себе думают, если что чтобы им тоже не плохо сиделось. Это только мелкие воришки сидят в общих камерах.
01.12.2018, 22:42
Гость: Цеповяз-герой московского времени

Эта тема россиян не интересует.Это их не касается.Вот в Украине хунта -это совсем другое дело.Россияне- самая интеллектуальная нация в мире.Они способны даже крестом церкви разрушить.
01.12.2018, 22:14
Гость: Не

хватает только шампанского и девок.
Край непуганых идиотов. (с)
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