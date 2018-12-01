СМИ показали видео из камеры осужденного из «банды Цапков» Цеповяза

19:21

В интернете появилось видео из исправительной колонии № 3 в Амурской области, где отбывает срок осужденный почти на 20 лет по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Внимание на видеозапись обратил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Цеповяз и другие заключенные сидят на белом диване в просторной комнате с выкрашенными в голубой цвет стенами. На одной из них висит плазменная панель, около нее стоит стол с посудой и электроприборами, рядом с диваном — кресло и вентилятор. Окна завешены синими шторами.

Сам Цеповяз машет в камеру рукой и рассказывает о сделанном в камере ремонте, который нужен был, «чтобы легче дышалось». В этот момент он стоит с мобильным телефоном в руке, которыми в колониях строгого режима пользоваться запрещено.​ Свою камеру осужденный за убийство называет «хатой».

В пресс-службе ФСИН России РБК заявили, что на кадрах запечатлена не камера, где проживает Цеповяз, а «комната психологической разгрузки».

«Опубликованная в СМИ новая видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии. По этой видеозаписи также проводится проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий», — добавили в ведомстве.