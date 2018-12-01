Пропагандистская трибуна: журналист «Новой газеты» Павел Каныгин продвигает идеи Геббельса?

13:13

Издание «Новая газета» все глубже тонет в болоте русофобской пропаганды, совсем забывая о журналистском долге.

Ведь главная задача независимых СМИ - освещать события беспристрастно. На страницах «Новой» постоянно мелькает критика всего, что связано с Россией, и брезгливость к своим же соотечественникам.

После задержания нарушивших границу России украинских кораблей журналист «Новой» Павел Каныгин взял интервью у немецкого историка Ральфа Поссекела. «Новогазетчик» старательно составил вопросы так, чтобы собеседник сразу понимал, что от него хотят услышать.

Фото с сайта jourdom.ru

Интервью, естественно, подавалось под «антироссийским соусом». После нескольких вопросов стала ясна реальная цель общения Каныгина и Поссекеля. Например, журналист утверждает, что «в либеральных российских кругах уже давно проводят параллели между Германией середины 30-х годов и нынешней Россией» и сразу же интересуется, можно ли найти между странами какое-то сходство.

«Скажу, что мне тревожно наблюдать некоторые общие черты. На это работает пропаганда, которая разделяет людей и насаждает мысль, что есть российский народ, являющийся каким-то особым типом людей со своим культурным кодом, не таким, как у европейцев или у кого-то еще», - подчеркнул немец.

Все интервью состоит из домыслов, личностных суждений и ни на чем не основанных предположениях. Конечная же цель статьи – создать максимально негативный фон вокруг России, как внутри страны, так и за ее пределами.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов прокомментировал интервью «Новой газеты» изданию ФАН. Он подчеркнул, что в данном случае как раз представители либерального медиа используют механизм, описанный в работах Геббельса:

«Они используют практически ту же риторику, только в другом направлении. Для этих так называемых либералов это понятный, вполне рабочий инструмент ведения своей собственной, личной информационной войны против России».

Асафов напоминает, что подобные задачи по очернению образа РФ перед либеральными СМИ ставятся их заказчиками. Павел Каныгин в этом случае делает свою работу так, как умеет и привык. Если бы ему удалось найти большего русофоба, чем Ральф Поссекел, журналист «Новой газеты» взял бы интервью и у него. И слова политолога имеют под собой веские основания.

Павел Каныгин уже долгие годы старательно выполняет работу перед своим заказчиками. Он давно известен антироссийской позицией и не раз становился фигурантом скандалов. Удивительно, но Каныгин единственный российский журналист, взявший два интервью у украинского президента Петра Порошенко. Со всеми другими представителями медиа РФ Порошенко общаться наотрез отказывается. Еще одно русофобское интервью представитель «Новой газеты» брал у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Необычен и тот факт, что после ареста россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева на Украине СБУ разрешила пообщаться с ними лишь одному журналисту. И это был Каныгин.

Журналист «Новой газеты» также подозревался в употреблении наркотиков. Во время посещения ДНР его задержали местные правоохранители. После проведения анализов и получения положительных результатов на содержание запрещенных веществ в крови, Каныгина депортировали в Россию, пишет ФАН.

Послужной список журналиста «новогазетчика» богат скользкими историями и фактами биографии. Он старательно отрабатывает заказы своих западных кураторов, берет интервью у самых отъявленных русофобов и пытается выслужиться по максимуму. Ни о какой объективности, как и в случае с другими представителями «Новой», здесь не может идти и речи.