Россияне ответили шутками на упрек финского журналиста в излишнем отоплении

12:44

Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии.

Юсси Конттинен в статье в газете Helsingin Sanomat упрекнул россиян за расточительное использование энергии и заявил об игнорировании проблемы глобального потепления в России.

По его словам, "граждане нефтяной державы" привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и "разъезжая на огромных прожорливых джипах", сообщает РИА Новости.

"А, ну да, глобальное потепление наступает, потому что в России центральное отопление! Других причин нет", — написала @YuliyaZhurinа.

"Ощущение, что финский журналист у себя в квартире жжет костры, чтобы согреться. Завидуйте молча", — пошутил @Mazanov_Azer.

"Срочно ввести санкции!" — съязвил @goodaaa1.

Некоторые также предложили Конттинену получше ознакомиться с российским климатом.

"Пожил бы он в Сибири, интересно, как бы запел", — заметила Юлия Бурлак во "ВКонтакте".

"В Якутске минус 44, ждем глобальное потепление, держу в курсе", — присоединился Виктор Адамов.

"Это мы не впустую топим, а вам назло! Надо ж понимать разницу-то!" — сыронизировал @arzt2001.

В свою очередь глава комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева посоветовала финскому журналисту обратить внимание на экологические проблемы собственной страны.

"Не все так плохо, как финн говорит. Мы ресурсами своими не разбрасываемся… Пусть господа финны смотрят у себя лучше, у них там проблем не меньше нашего, чем нам давать такие советы. Мы как-нибудь справимся — тем более при курсе страны на ресурсосбережение, на экологичность, мы еще всему миру покажем пример разумного отношения к природе", — сказала РИА Новости Дударева.

По ее словам, в России сегодня разрабатываются и внедряются энергосберегающие технологии, а влияние России на процесс глобального потепления минимален.