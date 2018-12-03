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Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные новогодние ели

14:20 3.12.2018
Виталий Милонов
Фото с сайта pixabay.com
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу страны вместе подумать над законопроектом о повышении пошлин на продажу срубленных елей. Он написал им письма, текст которых цитирует в понедельник, 3 декабря, РИА Новости.

«Предлагаю вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев», — написал Милонов. По его мнению, одновременно с этим нужно стимулировать и продажу живых деревьев, которые потом нужно высаживать в открытый грунт.

По мнению депутата, подобные меры заставят россиян более ответственно относиться к природе. Кроме того, люди начнут помогать восстанавливать леса и займутся высадкой зеленых насаждений в городах.

В преддверии Нового года и Рождества, напомнил Милонов, поднимется ажиотаж, который говорит о любви к этим праздникам. Начнут свою работу и елочные базары с «елочками, соснами, пихтами и другими деревьями». Их, подчеркнул в письмах парламентарий, вырубается огромное количество, причем большая часть остается не распроданной и доживает свой век на свалках.

«Не надо быть экспертом в вопросах экологии, чтобы понять, что такая массовая вырубка молодых деревьев, независимо от того — попадет она к кому-то в дом или нет, — наносит огромный вред родной природе», — подчеркнул Милонов.

Он призвал в ближайшее время разработать меры по ненужной вырубке деревьев, «отталкиваясь от приоритета сохранения экологии».

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Темы: Дед Мороз и новогодние традиции, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.12.2018, 16:09
Гость: Товарищ Сухов

Уже было предложение сегодня упразднить такую рабочую специальность - депутат. Пусть работают "у станка". А то вишь как бурлит деятельность каждый день идущих в ГД как на работу депутатов в сезон предновогодний. Нормально, да? - за такие бабки внёс "государственное" предложение по ёлочкам.
Как насчет ёлочек, которые пилят и вывозят китайцы, да всё поди беспошлинно, а, Милонов?
03.12.2018, 16:04
Гость: Виктор.Красноярск

Это чудо, помощник новодворской никак не упокоится.
03.12.2018, 15:37
Гость: Виктор

Елки и так почти не покупают
А будет дороже вообще перестанут покупать
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