Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные новогодние ели

14:20

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу страны вместе подумать над законопроектом о повышении пошлин на продажу срубленных елей. Он написал им письма, текст которых цитирует в понедельник, 3 декабря, РИА Новости.

«Предлагаю вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев», — написал Милонов. По его мнению, одновременно с этим нужно стимулировать и продажу живых деревьев, которые потом нужно высаживать в открытый грунт.

По мнению депутата, подобные меры заставят россиян более ответственно относиться к природе. Кроме того, люди начнут помогать восстанавливать леса и займутся высадкой зеленых насаждений в городах.

В преддверии Нового года и Рождества, напомнил Милонов, поднимется ажиотаж, который говорит о любви к этим праздникам. Начнут свою работу и елочные базары с «елочками, соснами, пихтами и другими деревьями». Их, подчеркнул в письмах парламентарий, вырубается огромное количество, причем большая часть остается не распроданной и доживает свой век на свалках.

«Не надо быть экспертом в вопросах экологии, чтобы понять, что такая массовая вырубка молодых деревьев, независимо от того — попадет она к кому-то в дом или нет, — наносит огромный вред родной природе», — подчеркнул Милонов.

Он призвал в ближайшее время разработать меры по ненужной вырубке деревьев, «отталкиваясь от приоритета сохранения экологии».