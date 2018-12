С Байконура запустили корабль «Союз» с экипажем МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» и новым экипажем МКС стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска прошла на сайте Роскосмоса.

Пуск состоялся днем 3 декабря в 14:31 по московскому времени. На борту пилотируемого корабля находятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. Они должны провести на Международной космической станции 194 дня.

Стыковка корабля «Союз» с МКС запланирована на 20:35 по московскому времени. В 23:30 участники экспедиции должны выйти на связь с Землей.

11 октября при отправке с Байконура нового экипажа МКС произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» из-за нештатного разделения первой и второй ступеней ракеты. После аварии космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг успешно приземлились в спускаемом аппарате.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 6:31am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko leaves Earth on six-hour journey to their new home on @Space_Station. Watch: https://t.co/i3hRugl4X4 pic.twitter.com/xrgYvSg8UQ

— NASA (@NASA) 3 декабря 2018 г.