Батарейки будут утилизировать на базе объектов по уничтожению химоружия

13:54

Минпромторг планирует создать новые предприятия по переработке использованных батареек на базе объектов по уничтожению химического оружия, пишет газета «Известия».

Батарейки относятся к отходам II класса опасности. На данный момент батарейки вывозят на обычные мусорные полигоны. Переработкой их занимается единственный завод, расположенный в Челябинске.

По данным издания, к 2020 году еще один подобный комплекс по переработке батареек планируется создать в Подмосковье.

Совместно с Минприроды Минпромторг разработал федеральный проект о создании инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов опасности, который расчитан до 2024 года.

Данный документ, в частности, предусматривает создание семи межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов данных классов опасности, на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия.

Отмечается, что ежегодно в РФ ввозятся до 3 млрд батареек. Эксперты считают, что главная сложность в реализации данного проекта будет заключаться в том, чтобы собрать батарейки у населения.