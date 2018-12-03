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Суд заочно арестовал изобретателя бифидока

08:39 3.12.2018
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Совладелец фармацевтической компании "Партнер" Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск, пишет газета "Коммерсант".

Вайншток известен тем, что изобрел кисломолочный напиток бифидок.

Вайншток арестован по ходатайству Главного следственного управления СКР по Москве. Объявление в международный розыск позволяет занести информацию о нем в разыскную базу Интерпола. Он рассказал "Коммерсанту", что уехал за границу к друзьям, но не назвал страну, в которой сейчас находится.

СКР обвиняет Вайнштока в невыплате зарплаты (статья 145 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). В качестве потерпевшей стороны выступает Фондсервисбанк, который кредитовал "Партнер" "примерно на три миллиарда рублей". Фондсервисбанк оценил ущерб в 42 миллиона рублей.

По мнению бизнесмена, уголовное преследование является частью рейдейрского захвата его предприятия.

Темы: Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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03.12.2018, 10:35
Гость: Ray Bloom

Ищите в Израиле, так своих не сдают.
03.12.2018, 09:19
Гость: Ник

Правоохранительная система России прекрасна: сначала дают жулью возможность скрыться за границей с награбленным,а потом начинают разыскивать и заочно арестовывать.И все довольны - меры на бумаге приняты и жулик на свободе.А нельзя ли наоборот:сначала арестовать жулика вместе с арестом имущества и чтобы никто не получил крупную взятку?
03.12.2018, 08:52
Гость: stalker

Очередной беглец из России. И заметьте, все происходит по обкатанной схеме. Сначала средства выводятся за рубеж, потом виновник торжества уезжает в Лондон (например), а уже потом возбуждается уголовное дело и его объявляют в розыск. А он спокойно поживает на берегах Темзы и в ус не дует. Отлично, как тут поверишь в эффективность работы наших органов бюджетно-валютного контроля и правоохранительных органов ? И опять таки, заметьте, у кого он деньги спер ? У агента этого самого валютного контроля, к числу которых уполномоченный банк и относится.
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