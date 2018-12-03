Суд заочно арестовал изобретателя бифидока

08:39

Совладелец фармацевтической компании "Партнер" Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск, пишет газета "Коммерсант".

Вайншток известен тем, что изобрел кисломолочный напиток бифидок.

Вайншток арестован по ходатайству Главного следственного управления СКР по Москве. Объявление в международный розыск позволяет занести информацию о нем в разыскную базу Интерпола. Он рассказал "Коммерсанту", что уехал за границу к друзьям, но не назвал страну, в которой сейчас находится.

СКР обвиняет Вайнштока в невыплате зарплаты (статья 145 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). В качестве потерпевшей стороны выступает Фондсервисбанк, который кредитовал "Партнер" "примерно на три миллиарда рублей". Фондсервисбанк оценил ущерб в 42 миллиона рублей.

По мнению бизнесмена, уголовное преследование является частью рейдейрского захвата его предприятия.