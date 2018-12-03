Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

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Самые высокие зарплаты в России получают жители Ямало-Ненецкого (большинство — от 45 до 107 тысяч рублей), Чукотского (43—102 тысячи рублей) и Hенецкого автономных округов (41—92 тысячи рублей). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу РИА Новости.

Также хорошо платят в Магаданской области (37-86 тысяч рублей).

Высокие зарплаты у этих регионов объясняются добычей полезных ископаемых.

При этом в регионах-лидерах в рейтинге большой процент высокооплачиваемых работников (зарплата более 100 тысяч рублей в месяц), чем в среднем по России.

Так, в ЯНАО их более 27%, а низкооплачиваемых сотрудников (россиян, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц) - 1,5%.

На Чукотке высокооплачиваемых работников 26%.

Замыкает пятерку лидеров Москова (33—80 тысяч рублей). В регионе находится большинство международных компаний и органы федеральной власти.

Половина работающих жителей России получют зарплату в диапазоне от 17 до 44 тысяч рублей в месяц. Исследователи прогнозируют, что в 2019 году можно ожидать увеличение средней зарплаты и снижение уровня безработицы.