]]> ]]>
Главная В России Новости

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

12:28 3.12.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Самые высокие зарплаты в России получают жители Ямало-Ненецкого (большинство — от 45 до 107 тысяч рублей), Чукотского (43—102 тысячи рублей) и Hенецкого автономных округов (41—92 тысячи рублей). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу РИА Новости.

Также хорошо платят в Магаданской области (37-86 тысяч рублей).

Высокие зарплаты у этих регионов объясняются добычей полезных ископаемых.

При этом в регионах-лидерах в рейтинге большой процент высокооплачиваемых работников (зарплата более 100 тысяч рублей в месяц), чем в среднем по России.

Так, в ЯНАО их более 27%, а низкооплачиваемых сотрудников (россиян, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц) - 1,5%.

На Чукотке высокооплачиваемых работников 26%.

Замыкает пятерку лидеров Москова (33—80 тысяч рублей). В регионе находится большинство международных компаний и органы федеральной власти.

Половина работающих жителей России получют зарплату в диапазоне от 17 до 44 тысяч рублей в месяц. Исследователи прогнозируют, что в 2019 году можно ожидать увеличение средней зарплаты и снижение уровня безработицы.

Темы: Социальные проблемы в мире, Социальные проблемы в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.12.2018, 13:42
Гость: В. Высоцкий

Там у соседей — пир горой,
И гость — солидный, налитой,
Ну а хозяйка — хвост трубой —
Идёт к подвалам:
В замок врезаются
ключи,
И вынимаются
харчи;
И с тягой ладится в печи,
И с поддувалом.

А у меня — сплошные передряги:
То в огороде недород,
то скот падёт,
То печь чадит от нехорошей тяги,
А то щеку на сторону ведёт.
03.12.2018, 13:17
Гость: Москва!Звонят колокола.

"Статистика: 20% россиян получают менее $225 в месяц
Больше всего низкооплачиваемых работников - в Дагестане и Карачаево-Черкессии.
Каждый пятый работающий россиянин получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Такие данные приведены в исследовании РИА "Рейтинг", проведенном по заказу агентства РИА "Новости". Результаты исследования опубликованы в понедельник, 3 декабря, пишет "Немецкая волна".
Больше всего низкооплачиваемых работников в Дагестане (46 процентов) и Карачаево-Черкесской республике (44 процента). В 22 регионах месячная зарплата не превышает 15 тысяч рублей у трети работников. При этом в ряде субъектов федерации - в частности, на севере России и Дальнем Востоке - нет людей, зарабатывающих менее этой суммы, отмечают авторы исследования. По их мнению, там подобная ситуация связана с высокими ценами на продукты и коммунальные услуги."
20%-147млн*0.2=29.4млн чел
22 млн чел живут за чертой бедности,а 7,4 млн готовятся к этой черте.А вы ещё не знаете ,что такое Прорыв по-русски,который обещал Путин!
03.12.2018, 12:48
Гость: SL

Очередное наглое вранье наших путинских прихлебатаелей! ПОЗОР!!! "Ямал СПГ", офис 58 дармоедов на каждого рабочего, жирует в мАскве, а прописан на крайнем севере. Утопили джип за 6 лямов и даже объяснительные не пишут, получая по пол миллиона. Фирма АКС, женщины на крайнем севере, мороз до - 60 зарплата 14 тыс, за потерянную в сугробе гайку, лишают премии. Позор власти воров и лжецов!!!!
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.