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Минтрансу предложили отменить бесплатную регистрацию в аэропортах

08:49 4.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Лоукостер "Победа" предложил Минтрансу отменить норму, обязывающую авиакомпании организовывать регистрацию пассажиров в аэропорту, пишет газета "Коммерсант".

Авиакомпания предлагает оставить бесплатной лишь онлайн-регистрацию, что должно снизить цену билета для пассажиров.

"Сейчас, даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется, - заявил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков. - И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить".

В Минтрансе посчитали необходимым обсудить обращение "Победы" с участниками рынка. Источники издания подчеркивают опасность данных нововведений несмотря на прогрессивность идеи. По их мнению, "многое зависит от конкретного механизма внедрения, технологий обслуживания, готовности инфраструктуры и необходимых инвестиций при перераспределении потока пассажиров к самостоятельной регистрации".

Источник отмечает, что "инвестиции потребуются на закупку и обслуживание систем drop-off". Другой источник "Ъ" считает, что новые правила снизят доходы аэропортов. "Не исключено, что операторы аэровокзалов попытаются компенсировать потерю дохода за счет повышения стоимости других услуг", - говорит он.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Бюджетные авиакомпании, Министерство транспорта РФ
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04.12.2018, 09:20
Гость: Пора

"Победа" предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах. Если это пройдет, то буден введена платная регистрация и погрузка багажа в самолет, продажа билетов на автобусы, подвозящие к самолетам, оплата пользования туалетными кабинами, багажными отсеками над креслами, а также привязными ремнями.
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