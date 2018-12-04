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Владимир Путин встретится с президентом Венесуэлы

11:10 4.12.2018
Встреча с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин встретится в среду, 5 декабря, с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Ранее Мадуро в своем микроблоге в Twitter написал о том, что вылетел в Россию на встречу с Путиным.

«Мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами», - написал Мадуро.

Мадуро отметил, что рассчитывает на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости страны. В последний раз Путин и Мадуро встречались в Москве в октябре 2017 года.

Темы: Россия, Венесуэла, Международная политика, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.12.2018, 17:03
Гость: Сразу всё объяснил, разяснил.

Ну вот и появился ТОНКИЙ ЗНАТОК МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ-Ватан Балалайкин.
04.12.2018, 16:40
Гость: гоша

А я с Васькой, соседским алкоголиком, вчерась встретился... Ну и что! Эффект то один и тот же) Народу на это наплевать.
04.12.2018, 15:52
Гость: охотник за бакланами

Просто встретились два одиночества
Развели у дороги костёр
А костру разгораться не хочется
Вот и весь ,вот и весь ,разговор
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