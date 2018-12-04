Владимир Путин встретится с президентом Венесуэлы

11:10

Президент России Владимир Путин встретится в среду, 5 декабря, с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Ранее Мадуро в своем микроблоге в Twitter написал о том, что вылетел в Россию на встречу с Путиным.

«Мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами», - написал Мадуро.

Мадуро отметил, что рассчитывает на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости страны. В последний раз Путин и Мадуро встречались в Москве в октябре 2017 года.