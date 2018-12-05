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Сбербанк повысил предельный возраст заемщиков

13:51 5.12.2018
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Сбербанк на пять лет увеличил предельный возраст для получения потребительских кредитов, пишут «Ведомости». Теперь такие кредиты могут получить заемщики, которым на момент погашения займа будет 70 лет.

Предельный возраст по другим видам кредитных продуктов Сбербанк оставил прежним — 75 лет для ипотеки и 65 лет для кредитных карт.

Сбербанк, отмечает издание, был одним из последних крупных банков, не выдававших потребительские кредиты заемщикам старше 65 лет. Другие банки ранее уже подняли предельный возраст для кредитов, в том числе потому, что пенсионеры относятся к числу наиболее дисциплинированным заемщикам.

В России, по данным Росстата, проживают 21,4 миллиона человек, старше 65 лет.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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05.12.2018, 20:47
Гость: Кот Мурр

Сбербанк увеличит кредитование пенсионеров, задолжавших почти триллион рублей!
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Сбербанк увеличивает верхнюю возрастную границу выдачи потребительского кредита - с нынешних 65 лет она вырастет до 70 лет.
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По данным Объединенного кредитного бюро, на конец первого полугодия каждый пятый российский пенсионер (8,26 млн человек) имел не закрытый долг перед банком, а общая сумма кредитов, выданных заемщикам старше 60 лет, достигла 886 млрд рублей.
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Кредитование людей пенсионного возраста растет рекордными темпами, превышающими показатели всех остальных категорий населения: за январь-июнь банки выдали группе 60+ 1,91 млн новых кредитов на общую сумму 212,75 млрд рублей.
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Количество одобренных займов увеличилось на 11%, а сумма выдачи подскочила на 45% - втрое быстрее, чем растет рынок в целом (на 17,9%).
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Пенсионеров активно "подсаживают" на кредитные карты - их было выдано 597 тысяч на сумму 36,38 млрд рублей. Количество выданных кредиток выросло на 67%, а лимиты подскочили на 191%.
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Самым популярным продутом остаются кредиты наличными: банки выдали 1,14 млн таких займов людям старше 60 лет на общую сумму 146,15 млрд рублей. "Средний чек" подскочил на 29% - до 114 тысяч рублей.
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Кредитование пенсионеров превращается в целенаправленную политику банков, следует из статистики.
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Они удобны и внушаемы,их проще обмануть и отнять недвижимость и собственость за долги.
05.12.2018, 17:21
Гость: Кот Мурр

Взял кредит в 85 и сдох!
05.12.2018, 15:48
Гость: +++

Сбербанку следовало бы повысить предельный возраст заемщиков до 150 лет. Это стимулирует граждан жить по дольше и решит демографическую проблему в РФ.
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