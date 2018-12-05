Сбербанк повысил предельный возраст заемщиков

13:51

Сбербанк на пять лет увеличил предельный возраст для получения потребительских кредитов, пишут «Ведомости». Теперь такие кредиты могут получить заемщики, которым на момент погашения займа будет 70 лет.

Предельный возраст по другим видам кредитных продуктов Сбербанк оставил прежним — 75 лет для ипотеки и 65 лет для кредитных карт.

Сбербанк, отмечает издание, был одним из последних крупных банков, не выдававших потребительские кредиты заемщикам старше 65 лет. Другие банки ранее уже подняли предельный возраст для кредитов, в том числе потому, что пенсионеры относятся к числу наиболее дисциплинированным заемщикам.

В России, по данным Росстата, проживают 21,4 миллиона человек, старше 65 лет.