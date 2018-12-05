«0,01% населения побеждает 99,99%». Как власть раздувает гражданские конфликты на ровном месте

10:53

По сути, конкурс «Великие имена России» эдакая операция – контрудар



Фото с сайта nakanune.ru

Конкурс "Великие имена России" был запущен в середине октября. На начальном этапе якобы любой гражданин мог предложить свою кандидатуру соотечественника для донаименования одного из аэропортов. После старта все предложенные варианты автоматически оказывались открыты для голосования.

В итоге "ребрендинг" состоится в 50 аэропортах по всей стране, от Южно-Сахалинска до Симферополя и Калининграда. Среди имен, которыми предлагают называть аэропорты, есть как не вызывающие пересуд персоны вроде аса Покрышкина в Новосибирске, так и те, которые уже довели до ожесточенных споров, как имя последнего императора Николая II в Мурманске.

Имена выдающихся деятелей политики, науки, искусства и культуры, победивших в конкурсе "Великие имена России", объявили 4 декабря, в эфире телеканала "Россия-1".

Официальный сайт проекта сообщает, что в голосовании приняли участие более 5 млн человек по всей стране. Голосовать можно было на сайте, в некоторых СМИ, у которых размещена анкета, у волонтеров на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

Официально конкурс курирует Общественная палата России, Министерство культуры и Российское военно-историческое общество. Некоторые наблюдатели настойчиво пытаются "пристегнуть" к проекту фигуру митрополита Тихона Шевкунова, который ранее курировал создание по всей стране музеев "Россия – моя история".

Впрочем, как уже не раз писали различные СМИ, и как подтверждают источники Накануне.RU, знакомые с ситуацией, сама идея проведения мероприятия была все же придумана не общественниками и не клириками, а в Администрации президента.

По сути, эдакая операция – контрудар. Цель его можно описать, как попытку провести некие новые выборы, веселее и интереснее, чем реальные, прошедшие в сентябре с огромным количеством скандалов, или несостоявшийся референдум по повышению пенсионного возраста.

И если цель состояла в том, чтобы отвлечь граждан любыми методами, хоть и гражданским конфликтом, то с задачей кураторы справились удачно. Конфликтных ситуаций вокруг проекта наберется с десяток.

Самый известный и яркий скандал разыгрался вокруг имени культового омича, панк-рокера Егора Летова, которое собирались дать омскому аэропорту.

Организаторы административным решением удалили его из списка "кандидатов", а министр культуры Владимир Мединский продемонстрировал свою полную неграмотность в области российской андеграудной культуры, заявив, что Егор Летов жив, а, значит, не может быть участником.

Затем, видимо, чтобы загладить ошибку, назвал всех фанатов Летова и его "Гражданской обороны" маргиналами, на что многие из них обиделись.

Другой конфликт, и куда более страстный, развернулся вокруг фигуры царя Николая II и мурманского аэропорта. "Соперник" последнего императора – полярник Иван Папанин то опережал, то немного отставал от него по голосам. Атмосфера накалялась, скоро начались и первые схватки.

Автор "Царьграда", публицист Егор Холмогоров потребовал уволить со своего поста редактора Russia Today Маргариту Симоньян после того, как на сайте телеканала вышла колонка радиоведущего Андрея Медведева "Николай Кровавый".

Холмогоров очень жестко высказался по поводу своих оппонентов в целой серии публикаций, однако сами они предпочли проигнорировать его выпады и на "бой" не явились. Это дало ему повод объявить о победе, тем более, что количество голосов за Николая II в это время увеличилось и он вырвался вперед.

"Ну что ж, друзья. Усилия необольшевиков с их истериками про "Николая Кровавого" и наша реакция на них принесли решительный результат. Разрыв в пользу императора Николая II увеличился почти до 10 тыс. голосов", – написал Холмогоров в своем телеграм-канале, заметив, что голосование якобы еще и показало, что на самом деле в России сторонников левых идей мало.

"Миф о неосоветском большинстве в современной России затрещал по швам. Выяснилось, что мобилизационная база неосоветистов весьма ограниченна и что весь шум генерирует сравнительно небольшая группа лиц. А вот глубину "монархического" айсберга они явно недооценили", – пишет он.

Мобилизовала своих сторонников и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Увидела запись в фан-группе, очень приятно видеть, что они запустили такой важный и нужный флешмоб! Спасибо!" – писала она на своей странице во "Вконтакте".

Николай II, скорее всего, действительно "победит" и, видимо, аэропорт будет назван его именем. Официальное количество голосовавших позволит власти заявить о том, что проект прошел успешно.

Однако, есть мнение, что уставшие и разозленные люди просто проигнорировали очередные политтехнологические многоходовочки, так же, как делали это уже на выборах в Хабаровске и Хакасии.

Например, в Екатеринбурге власти уже готовятся присвоить аэропорту Кольцово имя писателя Павла Бажова, хотя, согласно соцопросам, проведенным не в рамках проекта "Великие имена", жители города не желают, чтобы название как-либо менялось.



Таким плакатом провожали министра Мединского из столицы Урала. Фото Александр Ивачев с сайта facebook.com

Во многих городах побеждают советские великие соотечественники (кстати, организаторы внезапно отменили свое же правило на политиков последних 100 лет), при том что левые деятели никак не мобилизовывали своих сторонников на участие в этом шоу. А, например, историк Борис Юлин рассказывал Накануне.RU, что с самого начала понял, что конкурс – "жульничество", после того, как ему не дали внести кандидатуру Клима Ворошилова.

Имеются у граждан и претензии к самой процедуре голосования.

Руководитель Общественной палаты в Мурманской области Юрий Мананков накануне завершения онлайн-опроса поделился своими сомнениями насчет честности подсчета голосов за Николая II.

"Мне лично только два человека сказали, что голосовали на Николая II. И вообще я сомневаюсь, что те 116 тыс., что уже проголосовали, это жители Мурманской области. Думаю, это делают сторонники Поклонской из других регионов", – сообщил Юрий Мананков и рассказал, как сам сумел целых семь раз проголосовать с разных мобильных устройств и персонального компьютера.

Похожие заявления, кстати, делали и в других регионах.

Программист "Левого фронта", мурманчанин в прошлом Алексей Коваленко отмечает, что внешне система учета голосов выглядит, мягко говоря, ужасно.

Для примера, более-менее верифицированной системы голосования в Сети он показывает платформу для праймериз "Левого фронта". К слову, даже на ней действительно видно каждого проголосовавшего (без имени, но по почтовому адресу и IP-адресу). При этом в СМИ над "голосовалкой" "Левого фронта" не потешались только самые ленивые из кремлевских блогеров.

"Всякие на голову больные царебожники есть, конечно, и в регионе нашем, но их ноль целых, сколько-то десятых процента, и на них смотрят, как на дурачков, и вся фишка таких "голосовалок" в том, что 0,01% таких вот людей, будучи хорошо организованы, иногда могут победить в некачественной голосовалке, до которой 99,99% граждан просто нет дела", – комментирует он.

По итогу можно сделать вывод, что левые и просто просоветски настроенные граждане проигнорировали конкурс по аэропортам. Не вызвал он интереса и у широких масс.

Тут достаточно сравнить охват реальных выборов (явку, например, в Хакасии), или если это сравнение выглядит натянутым, то активность граждан в Сети во время пенсионной "реформы" или того же конкурса "Имя России".

Однако "правым" очень хочется показать, что ностальгия по СССР и просто левые настроения не так популярны, как показывают все опросы, и в ход идет банальная манипуляция и подмена понятий. Посмотрите, мол, как мало проголосовало за вашего Папанина, кричат они: "Вот и вся ваша мобилизация".

Однако при этом практически ни один лидер мнений на левом фланге не высказывался о голосовании по аэропортам. И это только один момент.

Другой же, более важный, состоит в том, что если создав на ровном месте еще несколько гражданских конфликтов, пусть и виртуальных, в очередной раз расколов так называемое "большинство Путина", авторы идеи в АП при этом довольны собой, то хочется задаться вопросом, может быть, в этом и есть их план? Пусть даже это нужно ради отвлечения внимания от текущих экономических реформ и неудачных выборов.