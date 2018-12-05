Глава Минприроды предложил ужесточить выдачу прав на охотничьи ружья
Минприроды России предложило ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение охотничьего оружия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
По его словам предстоит большая работа по принятию новых законов, в частности будет поднят вопрос о квалификации человека, желающего приобрести оружие.
«Как может просто любой человек с охотничьим минимумом получить оружие. Оружие что, менее опасно, чем автомобиль? Но человек, чтобы сесть за руль, должен поучиться и сдать на права. Как человек может просто взять справку от врача, что он вменяемый и похотничьему минимуму получить право на оружие? Это невозможно», - заявил он.
Глава ведомства не исключил, что в Минприроды будет выделено специальное агентство по охоте.
«Думаю, что в ближайшее время мы создадим департамент охоты. В идеале он должен превратиться в отдельное агентство по охоте», - добавил Кобылкин.
Вопрос о необходимости усиления контроля за оборотом оружия обострился после нападения на колледж в Керчи 17 октября. С своими предложениями в этой области также выступили Росгвардия и ФСБ.