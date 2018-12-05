Глава Минприроды предложил ужесточить выдачу прав на охотничьи ружья

14:07

Минприроды России предложило ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение охотничьего оружия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

По его словам предстоит большая работа по принятию новых законов, в частности будет поднят вопрос о квалификации человека, желающего приобрести оружие.

«Как может просто любой человек с охотничьим минимумом получить оружие. Оружие что, менее опасно, чем автомобиль? Но человек, чтобы сесть за руль, должен поучиться и сдать на права. Как человек может просто взять справку от врача, что он вменяемый и похотничьему минимуму получить право на оружие? Это невозможно», - заявил он.

Глава ведомства не исключил, что в Минприроды будет выделено специальное агентство по охоте.

«Думаю, что в ближайшее время мы создадим департамент охоты. В идеале он должен превратиться в отдельное агентство по охоте», - добавил Кобылкин.

Вопрос о необходимости усиления контроля за оборотом оружия обострился после нападения на колледж в Керчи 17 октября. С своими предложениями в этой области также выступили Росгвардия и ФСБ.