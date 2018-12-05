]]> ]]>
Главная В России Новости

Глава Минприроды предложил ужесточить выдачу прав на охотничьи ружья

14:07 5.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Минприроды России предложило ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение охотничьего оружия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

По его словам предстоит большая работа по принятию новых законов, в частности будет поднят вопрос о квалификации человека, желающего приобрести оружие.

«Как может просто любой человек с охотничьим минимумом получить оружие. Оружие что, менее опасно, чем автомобиль? Но человек, чтобы сесть за руль, должен поучиться и сдать на права. Как человек может просто взять справку от врача, что он вменяемый и похотничьему минимуму получить право на оружие? Это невозможно», - заявил он.

Глава ведомства не исключил, что в Минприроды будет выделено специальное агентство по охоте.

«Думаю, что в ближайшее время мы создадим департамент охоты. В идеале он должен превратиться в отдельное агентство по охоте», - добавил Кобылкин.

Вопрос о необходимости усиления контроля за оборотом оружия обострился после нападения на колледж в Керчи 17 октября. С своими предложениями в этой области также выступили Росгвардия и ФСБ. 

Темы: Незаконный оборот оружия и преступления с оружием, Законотворческая деятельность в России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.12.2018, 19:03
Гость: Ray Bloom

Лучше бы охоту запретили.
05.12.2018, 18:59
Гость: Ray Bloom

До 1960 года охотничьи ружья были в свободной продаже.
Народу ваше разрешение не нужно.
05.12.2018, 18:32
Гость: Власть боится

своего народа, разных желтых жилетов.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.