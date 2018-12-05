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СКР прекратил уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

19:06 5.12.2018
Фото с сайта moment-istini.com

Следствие признало пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского не причастным к инкриминируемому преступлению и закрыло его уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате.

"Постановление о прекращении дела было вынесено на днях. Мы сумели доказать, что Ампелонский ни в чем не виновен", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Седаков. Он отметил, что также прекращено уголовное преследование еще ряда фигурантов дела.

Следствие, по словам адвоката, разъяснило Ампелонскому, что он имеет право на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием. "Будет ли подан иск о компенсации, это уже решит сам Ампелонский", - добавил адвокат.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Роскомнадзора было возбуждено в сентябре 2017 года. Оно связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ФГУП "Главный радиочастотный центр", подконтрольного Роскомнадзору.

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года заключил под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова. Также по делу проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева. Всего по уголовному делу были привлечены 15 человек.

Изначально фигуранты обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), но позже это обвинение было переквалифицировано на растрату (ч.4 ст.160 УК РФ).

В конце июля следствие завершило расследование уголовного дела, и стороны приступили к ознакомлению с материалами, объем которых превышает 100 томов. Всем фигурантам вменялась растрата порядка 20 млн рублей. Сумма якобы растраченных Ампелонским вместе Едидиным и Весельчаковым денег составляла около 6 млн рублей.

24 сентября Следственный комитет отпустил Ампелонского под подписку о невыезде, и он вернулся на работу.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Роскомнадзор, Следственный комитет России
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