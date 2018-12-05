"Путин рассказал, почему не отвечает на звонки Порошенко"

21:06

Владимир Путин заявил, что он не реагирует на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его "нехитрых комбинациях".

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. <…> Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", — пояснил Путин.

По его словам, Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы", пишет РИА Новости.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей.

Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.



