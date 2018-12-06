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Дмитрий Медведев подведет итоги года в прямом эфире

12:18 6.12.2018
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Сюжет: Бойня в Северном Медведково

6 декабря в 12:00 премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы представителей российских телеканалов. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", RT и РБК, а также сайт Вести.Ru.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" пройдет в одиннадцатый раз, традиционно такие встречи посвящены итогам года. Во время интервью глава кабинета министров оценивает работу правительства в текущем году, обозначает основные задачи на будущее и отвечает на другие вопросы ведущих.

В качестве интервьюеров выступят авторы информационно-аналитических программ на федеральных телеканалах и впервые - представитель регионального ТВ. Так, федеральные телеканалы будут представлять Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев ("Россия-1"), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК). Пятый участник программы, как ранее сообщили в кабмине, теперь будет определяться на принципах ротации региональных телеканалов, на этот раз им стал лауреат премии "ТЭФИ Регион" в номинации "Интервьюер" Ирита Минина, автор программы "Лично знаком" на телеканале "Томское время".

Впервые Медведев опробовал подобный формат 24 декабря 2008 года, будучи президентом РФ. Первое интервью транслировалось в записи, но все последующие телезрители смотрели уже в прямом эфире. Обычно такие беседы длятся порядка полутора часов. Как ожидается, в этот раз хронометраж программы радикально не изменится, планируется, что интервью продлится порядка 1 часа 20 минут. Предыдущий разговор премьера с тележурналистами в прямом эфире состоялся 30 ноября 2017 года.

Темы: СМИ и журналистика, Дмитрий Медведев, Бойня в Северном Медведково
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Комментарии читателей
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06.12.2018, 17:10
Гость: Петров

Жаль не посмотрел.Наверное и письмо поздравительное из деревни от дедушки,пенсионера, ветерана труда Владимира Попова зачитал.
06.12.2018, 16:50
Гость: Звучит как :

Дмитрий Медведев проведет три года в прямом эфире.
06.12.2018, 16:39
Гость: Михаил1

Опять пустоголовый будет нам лапшу на уши вешать!
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