Главные заявления Дмитрия Медведева во время ежегодной пресс-конференции
Экономика России
• Россия имеет запас прочности благодаря заложенной в бюджет цене на нефть в $40 за баррель;
• Инфляция по итогам года составит 3,5%;
• Правительство нашло на нацпроекты 23 трлн рублей до 2024 года (22 трлн пойдут на социалку) – эти деньги будут получены за счет повышения НДС до 20%;
• У нас сильная экономика, с быстрыми темпами развития, но США вставляют нам палки в колеса;
• Налоговый маневр был принят, чтобы россияне могли позволить себе купить бензин. Решение о заморозке может быть продлено;
• Дедолларизация - мы сделаем все, чтобы подорвать доверие к доллару.
Пенсии
• Повышение пенсионного возраста - это выстраданное решение;
• Мы приняли наилучшее для граждан решение;
• Работающим инвалидам могут сохранить выплаты пенсий;
• Мы все это сделали для того, чтобы увеличить пенсионные доходы населения.
Борьба с бедностью
• Перед нами стоит цель в 2 раза снизить бедность в стране к 2024 году;
• Больше всего бедных среди многодетных семей, мы будет делать акцент на них;
• Реальные доходы населения вырастут в 2018 году на 1,1%, а зарплаты на 7,7%, и не важно, что у кого-то это +100 рублей, а у кого-то +100.000 рублей, главное, что в целом показатель растет;
• Бедность - это постыдное явление для нашей страны;
• Реальные доходы у нас растут быстрее, чем в других странах.
Здравоохранение
• У нас дефицит врачей 22.000 человек, зато много врачей в частных клиниках. Мы будем закрывать его за счет обучения новых врачей;
• Уход в частную клинику - выбор каждого человека;
• Врачи вместо того, чтобы заниматься пациентом, занимаются бюрократией, но со временем этот вопрос будет решен;
• Дефицита лекарств и роста цен на них из-за введения новых маркировок не будет.
Что делать с расстрелами в школах
• Это мировая проблема, но нужно ее решать в России в рамках нашей страны;
• Главное в воспитании ребенка - это семья: если ребенок уткнулся в компьютер, то обязанность родителей спросить, чего он там торчит. То же самое должны делать в школе;
• Виновны в этой ситуации родители, школа и государство.
Прочее
• У нас беспрецедентная ситуация с безработицей - 4,7%;
• Чтобы китайцы не вывозили лес, мы подумаем над маркировкой бревен, мы будет понимать, кто и когда срезал каждое бревно, но вводить запрет на поставки леса в Китай мы не будем;
• Мы думаем начать бороться с незаконными свалками, а также увеличить процент переработки, в ближайшее время мы примем решение;
• Что делать с обнаглевшими чиновниками, которые делают идиотские заявления? - Нужно мозги включать.
• На ЧМ-2018 мы потратили 680 млрд рублей, а получили на 200 млрд больше + инфраструктуру, которую будем эксплуатировать десятилетия.
Планы на 2019 год
• Начать Новый год с гимна Российской Федерации, а потом покататься на лыжах в Сочи.
• Экономические итоги года – этот год в целом был позитивным, а общение с людьми помогает мне принимать важные решения.
Сегодняшнее интервью Медведева российским телеканалам – самое деполитизированное с 2012 года, т.е. с момента возвращения Путина на пост президента.
Премьеру не задали ни одного вопроса на общественно-политическую тему – ни про рэп, ни про посадки за репосты, ни про выборы губернаторов, к которым он как глава ЕР имеет непосредственное отношение. Медведев окончательно утвердился как главный завхоз, хотя представить это раньше было невозможным.
В предыдущие годы вопросы и темы были другими:
2017
• Навальный и его расследование в отношении премьера
• Поддержка Путина на выборах и комментарий по губернаторопаду.
2016
• Итоги парламентских выборов, в том числе низкая явка.
2015
• Расследование Навального по Чайке.
2014
• Растущий градус ненависти в обществе и "тотальное запретительство" (один из вопросов – от Сергея Брилёва).
2013
• Амнистия Ходорковского, Pussy Riot и узников "болотного дела"
• Бывший глава "Наших" Якеменко, который получал в Сбербанке 500 тыс. долларов
• Ратификация 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции (тема Навального)
• Президентские амбиции Медведева.
2012
• Обыски у режиссёра Костомарова (после трансляции Медведев назвал "козлами" сотрудников СК РФ)
• Заявление о том, что лидер оппозиции должен проводить "ответственную политику"
• Дело Кашина.