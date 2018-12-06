«Медведев не понимает, что 1 января в России наступит коллапс»

Павел Грудинин о том, что премьер отчитался об итогах 2018 года, совершенно не зная ситуации в стране



Фото с сайта government.ru

6 декабря премьер Дмитрий Медведев в прямом эфире с журналистами пяти ведущих телеканалов подвел итоги 2018 года. На этот раз собеседниками председателя правительства были Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев («Россия-1»), Ираида Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК), а также Ирита Минина, автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время».

Как всегда, в ходе «Разговора с Дмитрием Медведевым» премьер излучал спокойный оптимизм. Характеризуя решения правительства, он часто использовал термин «сбалансированный».

По его словам выходило, что кабмин, благодаря скрупулезному анализу вариантов, выбрал лучшие и прошел по лезвию: удержал экономику РФ от соскальзывания в рецессию, и заложил фундамент будущего процветания страны.

Пенсионную реформу Медведев назвал «самым трудным» решением правительства за последние 10 лет. Альтернативой, признал он, было повышение ставки страховых взносов в Пенсионный фонд - надо полагать, с нынешних 22% до 26%, как было до реформ нулевых. Но в этом случае, по мнению председателя правительства, зарплаты вновь ушли бы в тень - в конверты. Так было в 1990-е, уточнил Медведев, от конвертов давно избавились, и возвращаться к этой практике неправильно.

«Повышение пенсионного возраста было меньшим из двух зол», - сказал глава кабмина.

Еще пример взвешенного решения для Медведева - повышение НДС, рост акцизов и налоговый маневр в нефтяной отрасли. Именно эти меры, заверил премьер, позволили правительству найти 8 млрд. рублей (с учетом всех привлеченных средств - 23 млрд.) на исполнение нового майского указа президента Владимира Путина. Тогда как альтернатива - введение налога с продаж - пустила бы под откос завоевания в виде сверхнизких инфляции (3,5% по итогам года) и безработицы (4%).

Из интервью премьера вырисовывалась какая-то другая - чудесная и прекрасная - Россия. В которой реальные зарплаты населения растут темпами 7% в год («не надо упиваться этим, нужно, чтобы рост был выше», - заметил Медведев), бедность вот-вот будет снижена на 200%, в первую очередь благодаря помощи семьям с детьми, и где гражданам незачем ломать голову над стоимостью лекарств, поскольку лекарства, несмотря на все козни Запада, не подорожают.

По поводу козней Медведев отметил, что «на Западном фронте без перемен». Он напомнил, что глобальная экономика потеряла в текущем году $ 0,5 трлн. из-за санкций, в то время как потери российской экономики составили $ 100 млрд.

Но даже в этих условиях, дал понять премьер, экономика РФ растет. А скромные темпы этого роста (1,8% ВВП по итогам года) объясняются, в том числе, падением темпов мировой экономики.

А еще премьер сказал новый афоризм: дедолларизация не означает отказ от доллара.

«Никакого запрета на хождение доллара в нашей стране не будет. Эти идеи абсурдны и противоречат экономическим правилам», - пояснил свою мысль председатель правительства.

И как бы отвечая на другой свой афоризм, произнесенный в мае 2016 года во время визита в Крым, в ответ на жалобу пенсионерки о маленьком размере пенсии, Медведев заверил, что теперь на социальные программы «деньги нашли».

Как в реальности выглядят итоги 2018 года, и чего ждать россиянам от 2019-го?

- На все вопросы у Медведева были заранее заготовлены ответы, и его интервью - не более чем политическое шоу, - считает директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», зампред Комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ Павел Грудинин. - А поскольку у председателя правительства, на мой взгляд, довольно узкий кругозор, он просто не понимает, как выйти из нынешнего тупика.

Медведев не знает, что давным-давно зарплаты вернулись в конверты. Такое впечатление, что премьер просто не слышал, что говорил по этому поводу его министр экономического развития Максим Орешкин. Премьер просто не в теме, и ему невозможно верить.

Как верить Медведеву, если он всего несколько лет назад заявлял, что никакого повышения пенсионного возраста не может быть, что это немыслимо? А теперь рассказывает, что это единственный выход?!

Замечу, на деле это не единственный выход, и не выход вообще. Неслучайно Путин на совещании с правительством 2 октября, где речь шла о необходимости дополнительного финансирования президентских смягчающих поправок, заявил, что пенсионная реформа в итоговом виде даст отрицательный финансовый результат для государства.

Думаю, Медведев просто не понимает, что 1 января в стране наступит коллапс из-за скачка цен. Он не понимает, что львиная доля доходов России оказывается в руках небольшой кучки людей.

И просто не видит, что разрыв между бедными и богатыми растет. Причем, все эти негативные процессы происходят от действий самого премьера - действий его правительства.

- Почему так происходит?

- Премьер, судя по всему, живет в совершенно другом мире. В «Разговоре с Дмитрием Медведевым» его собеседниками стали, по сути, члены «Единой России», которые вежливо задавали премьеру не слишком острые вопросы. Но даже в таком формате он умудрялся допускать нелепости в ответах.

Мне это напоминает советский анекдот про три конверта. Это когда старого директора сменяет новый, и старый говорит: когда будет тяжело, станут вызывать в райком - вот три конверта, вскрывай по очереди. В третьем оказалась записка: «Готовь три конверта».

А у нас Медведев все третий конверт не вскрывает. Он, видимо, равняется на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который усмотрел причины нынешних проблем в экономике РФ в последствиях Первой и Второй мировых войн, а также в развале СССР, о чем на полном серьезе сообщил студентам МГИМО. (Мог бы вспомнить с нашествия монголо-татарского ига. - ред).

По идее, Медведев должен был уйти в отставку с поста премьера давным-давно: у него ничего не получается.

- Премьер уверяет, что ситуация в России неплохая…

- На самом деле, ситуация в стране ужасная. И к этому мне нечего добавить, к сожалению.

- Что реально ждет нас в 2019 году?

- Прежде всего - повышение цен. Плюс дальнейшее падение реальных доходов населения и банкротства предприятий. В такой ситуации было бы лучше, я считаю, поднять налог с продаж - в этом случае богатые платили бы больше, чем бедные. Но НДС - это равный налог на всех без исключений, и правительство повысит именно его.

Кроме того, игры кабмина с нефтяниками приведут к тому, что цена на бензин и дизель в 2019 году вырастет. И тогда будет совсем плохо, потому что холодная Россия - это вам не теплая Франция.

На деле, чиновников - которых в России не миллион, как считает Медведев, а гораздо больше, если брать всех чиновников - надо заставить работать по-настоящему. Потому что сейчас у этих людей высокие зарплаты, никакой ответственности, полная бесхозяйственность и коррупция.

И надо понимать: все это - результат действий самого Дмитрия Медведева. Это он - глава правительства - довел дело до того, что в квартирах и домах чиновников лежат накопленные миллиарды.

Мне же премьер напоминает третьеклассника, который собрался решить математическую задачу, над которой профессора бьются десятки лет. И все смотрят на него: вдруг в самом деле решит?

Но третьеклассник ничего решить не способен. Поэтому какие задачи перед Медведевым не ставь, какие нацпроекты не пиши - толку не будет.

А в это время

Оскорбленный надбавкой, которой правительство России выделило нашим старикам, пенсионер из Магадана Владимир Попов отправил свою пенсию Дмитрий Медведеву, написав при этом:

«В связи с тем, что ежемесячная денежная выплата в сумме 683 руб. унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислить вышеупомянутую сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу по адресу: г. Москва, Кремль, председателю правительства РФ. Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом».

Наша власть, кстати очень гордится своими выплатами и надбавками старикам и все время громко об этом заявляет.

Вот, например, работникам сельского хозяйства доплатят аж полторы тысячи рублей. И никто это унижением не считает, хотя вся страна знает, что на полторы тысячи купить ничего нельзя. Об этом только не знает господин Медведев и его правительство.