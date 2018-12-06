Старшеклассник пришел с ножом в московскую школу

11:07

Полиция вступила в контакт с угрожающим навредить себе школьником в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время c молодым человеком организованы переговоры", - сообщили в МВД.

По данным источника агентства, 16-летний школьник принес в школу №1359 в Жулебино канцелярский нож.

"Из школы эвакуированы учителя и ученики. В переговорах с мальчиком участвует психолог", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

"На месте находится его мать, психолог. Также прибыла бригада скорой психиатрической помощи. Все они пытаются успокоить подростка", - сообщил источник.