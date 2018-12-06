]]> ]]>
Главная В России Новости

Старшеклассник пришел с ножом в московскую школу

11:07 6.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Полиция вступила в контакт с угрожающим навредить себе школьником в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время c молодым человеком организованы переговоры", - сообщили в МВД.

По данным источника агентства, 16-летний школьник принес в школу №1359 в Жулебино канцелярский нож.

"Из школы эвакуированы учителя и ученики. В переговорах с мальчиком участвует психолог", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

"На месте находится его мать, психолог. Также прибыла бригада скорой психиатрической помощи. Все они пытаются успокоить подростка", - сообщил источник.

Темы: Происшествия, Проблемы подростков и происшествия с ними
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2018, 12:48
Гость: школьник принес в школу канцелярский нож

Вот сенсация!
06.12.2018, 12:46
Гость: SL

путенская пропаганда лжи и безответственности.
06.12.2018, 12:06
Гость: XeX

Памятка Росгвардии РФ. Нож - это элемент традиционного национального костюма горцев. Ходя по улицам и школам с ножами, они показывают свой уникальный национальный колорит. А вот если с ножом придет русский - это экстремизм, 282 статья и раскачивание стабильности галеры. Смотрите не перепутайте.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.