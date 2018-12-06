]]> ]]>
Главная В России Новости

Московского школьника с ножом передали полиции и психологам

14:39 6.12.2018

Угрожавший причинить себе вред ученик школы в Жулебине передан медикам. Как пишет газета "Известия", подросток передан медикам, с ним работают профессиональные психологи.

Фото: Иосква 24

"В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений. Юноша будет передан медработникам", - приводит слова представителя МВД "Интерфакс".

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Утром в четверг 6 декабря 16-летний школьник принес в школу №1359 в Жулебине канцелярский нож. Он угрожал причинить себе телесные повреждения. Из школы были эвакуированы учителя и ученики. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой психиатрической помощи. В переговорах с мальчиком участвовали мама, дедушка подростка, а также психолог.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что возможной причиной поведения подростка мог стать проваленный допуск к Единому госэкзамену.

Другой информированный источник сообщил "Интерфаксу", что ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. По некоторым данным, юноша состоит на учете в психдиспансере.

Темы: Происшествия, Проблемы подростков и происшествия с ними
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2018, 18:15
Гость: в 70е

у нас ножики вытачивали на уроках труда,пока трудовик отлучался,чтобы заложить за воротник.
06.12.2018, 17:10
Гость: Блюму

Согласен. Жертвы ЕГЭ.
06.12.2018, 16:25
Гость: asi

Когда Я был маленьким в 50х и учился в Ленинградской школе складишок и фонарик были у всех пацанов. У многих в портфелях и патроны были,
но никому в голову не могло придти применить это против учащихся в школе.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.