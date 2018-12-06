Московского школьника с ножом передали полиции и психологам

14:39

Угрожавший причинить себе вред ученик школы в Жулебине передан медикам. Как пишет газета "Известия", подросток передан медикам, с ним работают профессиональные психологи.

Фото: Иосква 24

"В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений. Юноша будет передан медработникам", - приводит слова представителя МВД "Интерфакс".

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Утром в четверг 6 декабря 16-летний школьник принес в школу №1359 в Жулебине канцелярский нож. Он угрожал причинить себе телесные повреждения. Из школы были эвакуированы учителя и ученики. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой психиатрической помощи. В переговорах с мальчиком участвовали мама, дедушка подростка, а также психолог.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что возможной причиной поведения подростка мог стать проваленный допуск к Единому госэкзамену.

Другой информированный источник сообщил "Интерфаксу", что ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. По некоторым данным, юноша состоит на учете в психдиспансере.