ЦИК предложил сделать регистрацию на выборах госуслугой

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Центризбирком готовит серьезные изменения в избирательной сфере. Одним из нововведений может стать госуслуга по выдвижению и регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах.

О том, что эта тема прорабатывается, «Коммерсант» узнал от информированных источников.

«Приходишь как обычный гражданин с документами, а комиссия или МФЦ тебе оказывает услугу по выдвижению», – описывает вероятную схему собеседник из системы избиркомов.

По словам человека, близкого к Госдуме, идея находится на начальных стадиях обсуждения. Администрация президента осведомлена об инициативе и считает ее интересной, но настаивает на ее «детальной проработке».

Другой задумкой является внедрение электронного голосования. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил предложение ЦИК о присоединении к нацпроекту «Цифровая экономика». Избирком в том числе указывал на необходимость обеспечения доступности голосования для избирателей вне зависимости от их местонахождения.

«Деятельность комиссий сопряжена с реализацией пассивного избирательного права, в том числе со сбором документов. Мы некоторые процессы хотим упростить, в том числе для кандидатов», – говорит председатель ЦИК Элла Памфилова. О конкретных предложениях пока говорить рано: «Это вопрос не одного месяца».

Источники говорят, что рабочая группа в ЦИК пишет «дорожную карту» по 20-ти направлениям, в том числе и по правкам нормативных актов. Если предложения будут «согласованы в комплексе», то станут «началом революции», считает один из собеседников: «Судебные вычистки кандидатов по сданным документам уйдут в прошлое».