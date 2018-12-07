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ЦИК предложил сделать регистрацию на выборах госуслугой

12:47 7.12.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Центризбирком готовит серьезные изменения в избирательной сфере. Одним из нововведений может стать госуслуга по выдвижению и регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах.

О том, что эта тема прорабатывается, «Коммерсант» узнал от информированных источников.

«Приходишь как обычный гражданин с документами, а комиссия или МФЦ тебе оказывает услугу по выдвижению», – описывает вероятную схему собеседник из системы избиркомов.

По словам человека, близкого к Госдуме, идея находится на начальных стадиях обсуждения. Администрация президента осведомлена об инициативе и считает ее интересной, но настаивает на ее «детальной проработке».

Другой задумкой является внедрение электронного голосования. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил предложение ЦИК о присоединении к нацпроекту «Цифровая экономика». Избирком в том числе указывал на необходимость обеспечения доступности голосования для избирателей вне зависимости от их местонахождения.

«Деятельность комиссий сопряжена с реализацией пассивного избирательного права, в том числе со сбором документов. Мы некоторые процессы хотим упростить, в том числе для кандидатов», – говорит председатель ЦИК Элла Памфилова. О конкретных предложениях пока говорить рано: «Это вопрос не одного месяца».

Источники говорят, что рабочая группа в ЦИК пишет «дорожную карту» по 20-ти направлениям, в том числе и по правкам нормативных актов. Если предложения будут «согласованы в комплексе», то станут «началом революции», считает один из собеседников: «Судебные вычистки кандидатов по сданным документам уйдут в прошлое».

Темы: Выборы в органы власти в России, Центризбирком
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Комментарии читателей
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07.12.2018, 17:29
Гость: Loud Voice

Позвольте, а кто и как будет подтверждать, что итоги электронного голосования не сфальсифицированы самой властью в пользу "нужного" кандидата? Для чего тогда все делается? Чтобы убрать само понятие "наблюдатель" на выборах? Как наблюдатель может работать, если нет ни бюллетеней, ни ручного подсчета голосов? Практика последних протестных выборов в Хакасии, Приморском крае и т.д. говорит о том, что наша власть спит и видит как бы оставить на участках только "правильных" наблюдателей. Если в этом все дело, то целиком идея электронного голосования дурно пахнет.
07.12.2018, 17:19
Гость: СберБанк

Населению предоставляется льготный ипотечный кредит на оплату голосования за Вову.
07.12.2018, 17:14
Гость: Размышления

Последние выборы показали крайне низкую популярность кремлевских наместников. Одной из причин этого стала качественная работа наблюдателей препятствовавшая вбросам и подставкам. Проанализировав опыт, Кремль видимо решил перейти к бездокументароному электронному голосованию, позволяющему вывести фальсификации на новый уровень. В общем, ребята совсем свихнулись.
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