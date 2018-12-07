Сопредседатель «Другой России» получил три года за контрабанду оружия

17:57

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил к трем годам лишения свободы сопредседателя "Другой России" Александра Аверина за незаконное хранение и попытку контрабанды оружия, сообщает "Интерфакс".

"Александр Аверин, один из лидеров "Другой России", в Матвеево-Курганском районном суде только что получил три года (колонии - ИФ) общего режима", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Сопредседатель "Другой России" был задержан 7 апреля на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области. При переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова.

Аверину было предъявлено обвинение по ст.222 (незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст.226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей), но позже суд при избрании меры пресечения переквалифицировал его действия на попытку контрабанды оружия и боеприпасов (ст.30, ст.226.1 УК РФ)