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Сопредседатель «Другой России» получил три года за контрабанду оружия

17:57 7.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил к трем годам лишения свободы сопредседателя "Другой России" Александра Аверина за незаконное хранение и попытку контрабанды оружия, сообщает "Интерфакс".

"Александр Аверин, один из лидеров "Другой России", в Матвеево-Курганском районном суде только что получил три года (колонии - ИФ) общего режима", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Сопредседатель "Другой России" был задержан 7 апреля на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области. При переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова.

Аверину было предъявлено обвинение по ст.222 (незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст.226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей), но позже суд при избрании меры пресечения переквалифицировал его действия на попытку контрабанды оружия и боеприпасов (ст.30, ст.226.1 УК РФ)

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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08.12.2018, 02:11
Гость: даконешно

однозначно, он не придурок, чтобы через таможню со стволом идти, это нам все время туфту кремлевские гонят...)))
07.12.2018, 20:10
Гость: мисс Марпл

Думаю, что подбросили.
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