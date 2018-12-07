На Сахалине запретили митинг против передачи Курил Японии

21:38

Администрация столицы Сахалинской области — Южно-Сахалинска — отказала инициативной группе граждан в проведении митинга о российских Курилах на площади Победы. В качестве аргумента чиновники мэрии сообщили, что в этот самый день, 15 декабря, на этом самом месте должно состояться публичное мероприятие, посвященное спортивным играм «Дети Азии».

«Дети Азии» действительно должны состояться на Сахалине. Но стартуют международные спортивные игры только во второй декаде февраля 2019 года.

Альтернативного места проведения митинга чиновники не предложили. Сахалинцы заявляют, что на митинг пойдут всё равно — даже не смотря на запрет. Отказ чиновников будет обжалован в установленном законом порядке, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В социальных сетях и мессенджерах жители островного региона высказывают возмущение по поводу действий городских чиновников:

«На повестке судьба Курильских островов, а главный кандидат, во всяком случае, его таковым считают люди, на пост врио губернатора, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, руками своих чиновников запрещает митинг! Да он его возглавить был бы должен! Может, врио Надсадин и станет, но врио, напомним, еще выборы впереди. И запрещающий митинг против сдачи Курил человек на Сахалине не победит никогда!»

«Чего и кого мы боимся?! Мы за свою землю идем, за острова, за которые деды кровь проливали!» — пишут сахалинцы.

Несмотря на незаконный, по мнению жителей региона, запрет, сахалинцы всё равно намерены провести митинг. Он состоится 15 декабря на площади Победы, в 11:00 по местному времени.

Жители островного региона, так же, как и большинство жителей других регионов России, крайне негативно воспринимают переговоры российских властей с Японией по поводу территориальной принадлежности российских Курил.

По всем муниципалитетам Сахалина прокатилась волна пикетов против позорных переговоров по Курилам с побеждённой во Второй мировой войне Японией. Аналогичные пикеты прошли в самых разных регионах страны — в Якутии, в Белгороде, Саратове и других. Люди считают эти переговоры предательством национальных интересов России и памяти тех, кто в боях отстоял эти российские острова.