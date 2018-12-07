Чиновница Глацких не намерена добровольно покидать свой пост

13:15

Директор департамента молодежной политики Ольга Глацких, заявившая более месяца назад ,что «государство никому ничего не должно», дала интервью свердловскому блогеру Сергею Колясникову, в котором рассказала о своих планах на дальнейшую карьеру.

На вопрос блогера Сергея Колясникова была ли провокационная фраза на самом деле, Глацких пояснила, что «ляпнула».

Она рассказала, что уже извинилась перед людьми, которые «близко» восприняли её слова, сообщают «Известия».

Также она заявила, что не намерена добровольно отказываться от должности. По ее словам, за период, что руководитель департамента молодежной политики была отстранена от работы, не были реализованы три федеральных проекта в молодежной сфере. Какие именно это проекты чиновница не пояснила.

Ольга Глацких была отстранена от должности директора департамента молодежной политики на время проверки работы департамента, инициированной после заявления чиновницы в адрес молодежи, что «государство не просило вас рожать».