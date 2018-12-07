Бывшему следователю и адвокату из Москвы дали по 10 лет за коррупцию

19:56

Адвокат Кирилл Кулявцев предложил следователю Роману Болдыреву деньги за то, чтобы тот помог в избрании для его клиента меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, но их сделке помешали сотрудники СК.

Суд приговорил их к 10 годам колонии и штрафам по 12 млн руб. с каждого.

Следствие и суд установили, что летом 2016 года Болдырев получил через посредника Кулявцева взятку в 600 000 руб. за избрание его клиенту меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, продление сроков предварительного следствия и его содержание под домашним арестом.

Адвокат «заработал» от этой сделки 200 000 руб. – эта сумма была согласована соучастниками преступления. Но при получении ее второй части правоохранительные органы задержали Кулявцева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Это не единственное преступление, совершенное адвокатом. Согласно материалам дела, он также склонял мать своего подзащитного передать через него взятку в 12 млн руб.

За эти деньги Кулявцев обещал женщине договориться с правоохранительными и судебными органами, чтобы дело в отношении ее ребенка было переквалифицировано на менее тяжкое преступление. При этом адвокат не собирался как-либо помогать подзащитному, а полученные деньги планировал присвоить.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (дача взятки, совершенная в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере) УК и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) <…>. Несмотря на то, что в ходе предварительного расследования Болдырев и Кулявцев вину в инкриминируемых деяниях не признавали, следствием собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие их причастность к указанным преступлениям», – сообщает СК.

Суд приговорил Болдырева к 10 годам колонии строго режима, Кулявцев будет отбывать такой же срок, но в колонии общего режима. Также им назначены штрафы по 12 млн рублей.