]]> ]]>
Главная Экономика Новости

ЦБ начал подготовку к отключению банков от Visa и Mastercard из-за санкций

13:18 7.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Центробанк рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, а через крупные банки-спонсоры, найти запасных спонсоров, которые могли бы обслуживать их карты. Как пишут «Ведомости», это пригодилось бы в случае отключения нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем.

Крупнейшими банками-спонсорами на российском рынке являются РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.

ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от Visa и Mastercard, как происходило в 2014 и 2015 годах, полагают несколько банкиров. США готовят новый пакет санкций, которые могут затронуть крупнейшие банки. На платежи в России это не повлияет — расчеты проводятся через Национальную систему платежных карт, но за рубежом карты работать не будут.

США в начале 2019 года намереваются ввести новый пакет «жестких» санкций в отношении России из-за того, что Москва отказалась ответить на требование дать гарантии неприменения химического оружия. 

Темы: США, Банковское обслуживание населения в России, Экономические санкции и эмбарго, Центробанк РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.12.2018, 17:30
Гость: blog2038,.

"ЦБ начал подготовку к отключению банков от Виса и Мастерцард из-за санкций"
---
Ну вот, теперь придётся по всему миру со своим чемоданом зелени ездить, а про интернетные покупки просто забудь.
.
Ничего, зато в Крыму тепло, там яблоки и Абрау-Дюрсо.
07.12.2018, 16:30
Гость: ser

это точно! "железный занавес" нас спасёт!
07.12.2018, 16:20
Гость: gvozd

может нашим банкам сразу стать филиалами американских?
--
вы не в курсе.
каждый банк который имеет коррсчет в американском банке - автоматически становится филиалом американского банка.
потому что с этого момента банк рф Подчиняется законам педосатанистов, а не рф.
американские банки тупо не имеют права обслуживать Независимые иностранные банки.
а все банки рф сидят в долларовых кредитах и отключение от долларовой соски для них смерть.. причем буквальная - потому что персонажи типо прохорова и дерипаски их тупо отвезут в лес..
так что банки рф давно уже филиалы фрс сша.
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.