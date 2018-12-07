ЦБ начал подготовку к отключению банков от Visa и Mastercard из-за санкций

13:18

Центробанк рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, а через крупные банки-спонсоры, найти запасных спонсоров, которые могли бы обслуживать их карты. Как пишут «Ведомости», это пригодилось бы в случае отключения нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем.

Крупнейшими банками-спонсорами на российском рынке являются РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.

ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от Visa и Mastercard, как происходило в 2014 и 2015 годах, полагают несколько банкиров. США готовят новый пакет санкций, которые могут затронуть крупнейшие банки. На платежи в России это не повлияет — расчеты проводятся через Национальную систему платежных карт, но за рубежом карты работать не будут.

США в начале 2019 года намереваются ввести новый пакет «жестких» санкций в отношении России из-за того, что Москва отказалась ответить на требование дать гарантии неприменения химического оружия.