Умерла правозащитница Людмила Алексеева

22:19

В Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева (имела гражданство США и России), член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы.

«Это случилось сегодня в 19:30. Об этом мне сообщил главврач больницы №15», - сказал Федотов «Интерфаксу» в субботу вечером.

По его словам, последние несколько недель Алексеева находилась в этой больнице, «врачи сделали все, чтобы обеспечить ей и хорошие условия лечения, и достойный уход, но, к сожалению, сердце не выдержало».

Владимир Путин направил телеграмму с выражением соболезнований родным и близким правозащитницы Людмилы Алексеевой. В телеграмме он указал на вклад Алексеевой в становление гражданского общества, который он высоко ценил, что он чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам.

Напомним, в декабре 2012 года депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая обвинила Алексееву, критикующую ответные на принятие в США закона Магнитского законодательные инициативы, в служении интересам США: «Гражданка США г-жа Алексеева принесла присягу на верность Соединённым Штатам, полностью отреклась от России и обязалась даже с оружием в руках сражаться только на стороне США».

На критику Яровой Алексеева в числе прочего заявила, что не собирается отказываться от двойного гражданства и не сложит полномочия руководителя Московской Хельсинкской группы.

В 2012 и 2013 годах была выдвинута на Нобелевскую премию мира.

За правозащитную деятельность Алексеева была удостоена следующих наград:

- Почетный знак «За права человека», учрежденный Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации (2001);

- Премия Улофа Пальме за 2004 год;

- «Премия демократии» («Democracy Award»), учрежденная фондом «Национальный вклад в демократию» (National Endowment for Democracy) (2004);

- Премия Федерации еврейских общин России «Человек года – 5765 (2005)»;

- Награда Human Rights First (2007);

- Французский орден Почетного легиона (2007);

- Медаль Федеральной палаты адвокатов РФ (2008);

- Рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008);

- Благодарность Президента РФ В. Путина за работу в Совете при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (2008);

- Командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009);

- Премия имени Андрея Сахарова за 2009 год;

- Государственная премия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2017 год.