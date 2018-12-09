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Генпрокуратура заявила о росте числа взяток в России

14:04 9.12.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Брать взятки в России в 2018 году стали почти на десять процентов чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, сообщила Генпрокуратура.

По данным портала правовой статистики crimestat.ru, который относится к Генеральной прокуратуре, с января по октябрь зафиксировали 3171 случай получения взятки (статья 290 УК России), что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев). Рост составил 9,4%.

Чаще всего, согласно этим данным, взятки брали в Москве и Ростовской области (182 и 170 соответственно), в топ-5 также попали Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93 случая), пишет РИА Новости.

Число случаев дачи взятки (статья 291) с января по октябрь возросло до 2251, за аналогичный период 2017 года их было зарегистрировано 2037 — рост на 10,5%. Лидерами стали Москва и Подмосковье (127 и 114), Краснодарский край (73 случая).

"Как правило, коррупционеры — это энергичные, инициативные люди, очень коммуникабельные, невероятно эмоционально устойчивые, в том числе в очень стрессовых ситуациях. Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля", — рассказал ранее официальный представитель ведомства Александр Куренной.

В воскресенье, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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09.12.2018, 20:23
Гость: нетолерантный

Наши чиновники это инопланетяне, замаскированные под людей. Внешние враги ничто, пустое место рядом с ними. Единственный способ бороться с тварями для обычного человека - это выставлять их уродство на всеобщее обозрение.
09.12.2018, 19:13
Гость: Представитель

лукавит насчёт эмоциональности и стрессоустойчивости. Паразиты не доживают и до 65 лет...это знают все кто их знает.
09.12.2018, 19:01
Гость: //

Я - давал. Мне - давали. Никто не попался. Это потому, что никто не борзел. А если я заявлю требуемую сумму запредельную, то сильно рискую.
Генпрокуратура не может учесть реальное количество взяток, так как может оперировать только зафиксированными взятками.
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