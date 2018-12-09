Генпрокуратура заявила о росте числа взяток в России

14:04

Брать взятки в России в 2018 году стали почти на десять процентов чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, сообщила Генпрокуратура.

По данным портала правовой статистики crimestat.ru, который относится к Генеральной прокуратуре, с января по октябрь зафиксировали 3171 случай получения взятки (статья 290 УК России), что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев). Рост составил 9,4%.

Чаще всего, согласно этим данным, взятки брали в Москве и Ростовской области (182 и 170 соответственно), в топ-5 также попали Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93 случая), пишет РИА Новости.

Число случаев дачи взятки (статья 291) с января по октябрь возросло до 2251, за аналогичный период 2017 года их было зарегистрировано 2037 — рост на 10,5%. Лидерами стали Москва и Подмосковье (127 и 114), Краснодарский край (73 случая).

"Как правило, коррупционеры — это энергичные, инициативные люди, очень коммуникабельные, невероятно эмоционально устойчивые, в том числе в очень стрессовых ситуациях. Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля", — рассказал ранее официальный представитель ведомства Александр Куренной.

В воскресенье, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.