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Кремль прокомментировал слухи о причастности России к протестам во Франции

17:46 10.12.2018
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Слухи о предполагаемом вмешательстве России во внутренние дела Франции на фоне беспорядков в столице страны не соответствуют действительности и являются клеветой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Какие-либо утверждения о возможной причастности РФ являются не чем иным, как клеветой», — сказал Песков.

Он отметил, что протесты в Париже — это внутренние дела Франции. При этом Песков подчеркнул, что Россия не влияла и не собирается влиять на внутреннее положение дел в других странах.

Представитель Кремля добавил, что для Москвы очень важны отношения с Парижем. Обе стороны активно работают над укреплением двухсторонних связей.

«Мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане», — заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал начало расследования якобы причастности России к массовым беспорядкам в стране.

Протесты в Париже вызваны новостью о повышении цен на топливо. В начале декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп ввел мораторий на цены на топливо на полгода. Однако эта мера не устраивает «желтые жилеты». Кроме того, участники акции протеста потребовали отправить в отставку президента страны Эммануэля Макрона.

Темы: Россия, Франция, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.12.2018, 01:27
Гость: ffsd

лучше ы высмеяли или засудили
11.12.2018, 00:37
Гость: Если вы говорите про комментарии

К этой статье, то почему «были»?
Насколько я могу сулить - Ваш комментарий первый.
Тем более дальнейшие посты не подтверждают Ваш прогноз.
Что получается? Лишь бы вякнуть!
10.12.2018, 23:28
Гость: Chanel

Саакашвили тоже пытался подобное провернуть, когда призвал сША объявитъ войну Южной Осетии. Все карликовые диктаторы действуют подобным образом, прикрываю свою задницу поддержкой извне. Чем кончил Саакашвили, - известно всем: стал изгоем даже в своей стране. Так и Порошенко подобная участь ожидает.
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