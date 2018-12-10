Кремль прокомментировал слухи о причастности России к протестам во Франции

17:46

Слухи о предполагаемом вмешательстве России во внутренние дела Франции на фоне беспорядков в столице страны не соответствуют действительности и являются клеветой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Какие-либо утверждения о возможной причастности РФ являются не чем иным, как клеветой», — сказал Песков.

Он отметил, что протесты в Париже — это внутренние дела Франции. При этом Песков подчеркнул, что Россия не влияла и не собирается влиять на внутреннее положение дел в других странах.

Представитель Кремля добавил, что для Москвы очень важны отношения с Парижем. Обе стороны активно работают над укреплением двухсторонних связей.

«Мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане», — заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал начало расследования якобы причастности России к массовым беспорядкам в стране.

Протесты в Париже вызваны новостью о повышении цен на топливо. В начале декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп ввел мораторий на цены на топливо на полгода. Однако эта мера не устраивает «желтые жилеты». Кроме того, участники акции протеста потребовали отправить в отставку президента страны Эммануэля Макрона.