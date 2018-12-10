По Крыму бродит призрак «желтых жилетов»

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В Севастополе, Симферополе и Ялте не могут понять, почему мост с Кубани работает, а цены, как в Москве

К началу декабря крымские АЗС установили шокирующий рекорд. Разница между ценами на дизтопливо в Крыму и на соседней Кубани достигла рекордных 10 рублей за литр. По бензину меньше, до 5 рублей, но тоже получается круто. Похожий ценовой разрыв у республики и с другими российскими регионами. То есть, достаточно промчатся 19 километров мостового перехода через Керченский пролив — и ты оказываешься в другой стране?

© KM.RU, Илья Шабардин

Почти невероятно, но топливо в Крыму дороже, чем в воюющем Донбассе. По сети бродят коллажи фотографий автозаправок Донецка и Симферополя. Для сравнения: крымская цена дизеля — 51 рубль, донецкая — 47. Заметно дешевле в ДНР бензин и газ. Народ требует, чтобы эти фотки наконец-то посмотрел Следственный комитет РФ.

Как известно, движение транспортных фур-большегрузов было открыто по Крымскому мосту два месяца назад, в ночь на 1 октября. Следом обещали запустить бензовозы, но спецразрешения от Ространснадзора до сих пор нет. Еще бы, слишком опасный груз, каждая цистерна на мосту — готовая бомба.

Топливо на полуостров по-прежнему везут морскими паромами. Получается, у бензиновых фирмачей есть железная отмазка — высокие накладные расходы переправы. Мол, один пролив отбирает у бензовозов по 2,4 рубля на каждый литр. Уверяют, доставлять железнодорожными цистернами не дешевле. Еще как минимум год цистерны придется загонять на паром, а обратно из Крыма они идут пустыми, что опять-таки накладно.

На самом деле, очень похоже на явное нежелание власти найти действующие механизмы снижения транспортных расходов. Например, из Краснодарского края бензовозы и железнодорожные цистерны тоже ничего не везут. Слили горючку и катят к базам нефтепереработки порожняком. Обычная практика, наливные средства доставки всегда и везде идут полными только в одном направлении. И это вовсе не мешает быть топливу на материке как минимум на 5−8 рублей дешевле крымского варианта.

Сейчас после запуска пассажирского и грузового движения по автомобильной части Крымского моста морская переправа реально простаивает. Только за ноябрь по мосту проехали 243 тысячи автомобилей, из них больше 58 тысяч — грузовики. Для паромов остался транспорт с ГСМ и воинские составы. Однако паромный тариф не изменился, словно к переправе стоит прежняя многокилометровая очередь.

В середине ноября нечто странное случилось с «Роснефтью», полностью прекратившей продажу топлива на бирже. Глава республики Сергей Аксенов написал паническое письмо вице-премьеру Козаку: «находящийся под санкциями полуостров получает все топливо через биржу, и если ситуация не будет урегулирована, крымчане уже через месяц могут остаться без него».

Если конкретней, весь крымский регион получает топливо только по биржевым договорам. Собственных АЗС крупных нефтяных корпораций России здесь нет — боятся санкций США и ЕС. Учитывая географическое положение заводов «Роснефти», именно с них поставляется основной объем топлива в Крым. Хотя пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев подчеркнул, что «мы здесь не работаем».

Под высокие разборки замаячила угроза тотального дефицита бензина на полуострове. В конце концов, ситуацию разрулили на правительственном уровне. «Роснефть» вернулась на биржу, запасы топлива возобновлены. Но ценники крымских АЗС, с тех лихих деньков зашкалившие за 50 рэ, так и остались на высоте, запредельной для всего государства российского.

Нынешняя 20-процентная разница цены на топливо между Крымом и Краснодарским краем попросту выносит мозг. Но если бы рвал карман только бензиновый беспредел! Почему не стала поводом для федерального расследования картина всекрымского позора — со дня открытия моста цены на продовольственные и бытовые товары не опустились ни на рубль. Пытаясь успокоить общественное возмущение, республиканские чиновники обещают «изменения после запуска железнодорожной ветки». Им уже никто не верит.

— Как и прогнозировалось, стоимость доставки грузов в Крым автомобильным транспортом по мосту снизилась на 10−20%. Логистика стала дешевле и быстрее. Группы влияния товаропотоков получают дополнительные прибыли, но никто из них ни на копейку не снизил стоимость товаров, — поясняет председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Вместе с завозным товаром «коммерсы» беззастенчиво дерут цену на местную крымскую продукцию. Вот два характерных фейсбучных поста:

— Где-то вычитала, Крым в Россию вошёл, а вот Россия в Крым ещё нет. Живу в Красноярском крае, приезжаю к дочкам в Керчь, мониторю цены. У нас дешевле практически все!..

— Как надоела наша крымская несправедливость. Скоро наверно засучим рукава и будем всех потрошить, сами люди начнут, раз начальники не могут сделать. Наживаются на топливе, на рыбе и других харчах, на всем. Горбуша из Владивостока, дешевле, чем местная хамса — это просто смешно. Или виноград в Москве стоит как у нас в Крыму на базарах…

Народ бурно обсуждает спасительную идею шоп-туров на таманский берег через Крымский мост, раз уж сам мост не смог ничего изменить на крымской земле. Многие еще паромами мотались за покупками на материк. Морской переправой было тяжелее, но люди все равно ехали — прельщал выбор и, главное, цены краснодарских магазинов. Теперь легче и проще: несколько часов пути, и крымчане затариваются в «Икее» или «Декатлоне».

Хотя до Краснодара все равно далеко. Невероятное множество лайков и одобрительных комментов собрал текст севастопольской публицистки и блогера Елены Алешечкиной. Кто не знает, аутлеты — это торговые центры, специализирующегося на брендовой продаже со значительными скидками. Примерно то же самое молл, большой торгово-развлекательный центр.

— Крыму очень нужен аутлет сразу за мостом, —пишет Алешечкина под бурные сетевые аплодисменты земляков. — Это вдвое ближе, чем моллы Краснодара. По выходным крымчане будут сметать недоступные на полуострове товары и брать более дешевые кредиты в отделениях материковых банков. А торговые сети смогут выйти на двухмиллионый крымский рынок — и не попасть под санкции. Почему устроители Крымского моста до сих пор не догадались создать рядом с ним на Тамани большой торговый хаб? С аутлетами, крупными мебельными центрами, филиалами материковых банков, ресторанами, отелями, развлекательными центрами. В условиях, когда в Севастополе зачищается все живое — рынки, торговые центры, развлекательные заведения, а взамен ничего не появляется, я бы из такого городка не вылезала. Можно выехать рано утром, часа в 4, и к 10 уже быть в любимом магазине, попутно отправив детей на выставку или в кино. Из Симферополя еще ближе. А Керчь может буквально жить в таком хабе.

А пока те же севастопольцы с «севастопольским» уровнем цен начинают чувствовать себя, мягко говоря, необеспеченными людьми. Хорошо зарабатывают военные, росгвардейцы и многочисленные понаехавшие чиновники. А большинство цивильного населения «города русской славы» недоуменно чешет затылки.

Уровень зарплат здесь самый низкий в России — к такому неожиданному выводу пришли аналитики РИА «Рейтинг». По данным агентства, средняя чистая севастопольская зарплата в первом полугодии нынешнего года составляла 25,7 тысячи рублей. Реальный доход учителей значительно ниже. На данную сумму можно приобрести лишь 1,4 фиксированного потребительский набор товаров и услуг. Меньше зарабатывают только жители ростовского городка Шахты.

Ладно, Москва, где средняя зарплата 71,7 тысячи рублей, и по столичным ценам получается три потребительских набора. Несравнимо больше имеют Южно-Сахалинск и Салехард. Однако героический Севастополь опередили даже кавказские Нальчик, Махачкала и Черкесск, занявшие в федеральном зарплатном рейтинге места с 96-го по 98-е места.

Автор: Сергей Ильченко