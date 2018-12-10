]]> ]]>
Главная В России Новости

ФСБ обнаружила поставку продуктов для Росгвардии по завышенным ценам

11:10 10.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Федеральная антимонопольная служба возбудила в ноябре дело о нарушении закона об оборонном заказе из-за поставки продуктов для Росгвардии по завышенным ценам, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В мае ФСБ сообщила ФАС о завышении контрактных цен при поставках продуктов и предложила проверить компанию «Дружба народов» — единого поставщика продовольствия для Росгвардии.

В ФСБ считают, что поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника». Так, на закупке сосисок и сарделек цену завысили на 3,4 миллиона рублей. Всего же с поставщиком заключены контракты на восемь миллиардов рублей, из которых оплачено 4,7 миллиарда рублей.

Главная военная прокуратура также организовала проверку в отношении компании «Дружба народов». По словам источников, проверку завершат после того, как компания выполнит все контракты.

В августе общественники опубликовали расследование о том, что продукты в Росгвардию поставляют по завышенным в два-три раза ценам. Этим, как утверждалось, занимается единственный поставщик, который принадлежит человеку, связанному с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Темы: Правоохранительные органы в России, Расследования в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.12.2018, 21:01
Гость: Леха

под ногами у ФСБ путается. Есть такая категория добровольных помощников - шуму много, толку мало. Называются дятлами-инициативниками.
10.12.2018, 20:59
Гость: злые вы все

Вам что жалко для Росгвардии качественные продукты? Это вам не "макарошки". От "макарошек" с дубинками не побегаешь. Во Вкусвилла сосиски по цене 630р за кг. Так что цена для Росгвардии нормальная. Хорошо питаются. Будет у бойцев с с таких сосисок сил, чтобы пенсионеров на митингах колошматить.
10.12.2018, 20:42
Гость: Пенсионер

Так оказывается все, что говорит Навальный - правда?! Тогда надо еще много сорняков из грядки вырвать, когда возьмутся за Димона?!
Все комментарии (29)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.