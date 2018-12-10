ФСБ обнаружила поставку продуктов для Росгвардии по завышенным ценам

11:10

Федеральная антимонопольная служба возбудила в ноябре дело о нарушении закона об оборонном заказе из-за поставки продуктов для Росгвардии по завышенным ценам, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В мае ФСБ сообщила ФАС о завышении контрактных цен при поставках продуктов и предложила проверить компанию «Дружба народов» — единого поставщика продовольствия для Росгвардии.

В ФСБ считают, что поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника». Так, на закупке сосисок и сарделек цену завысили на 3,4 миллиона рублей. Всего же с поставщиком заключены контракты на восемь миллиардов рублей, из которых оплачено 4,7 миллиарда рублей.

Главная военная прокуратура также организовала проверку в отношении компании «Дружба народов». По словам источников, проверку завершат после того, как компания выполнит все контракты.

В августе общественники опубликовали расследование о том, что продукты в Росгвардию поставляют по завышенным в два-три раза ценам. Этим, как утверждалось, занимается единственный поставщик, который принадлежит человеку, связанному с главой Росгвардии Виктором Золотовым.