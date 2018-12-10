Пенсионный фонд назвал регионы с самой высокой и низкой пенсией

10:38

Пенсионный фонд России назвал регионы с самой большой и самой маленькой пенсией.

Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где на 1 июля 2018 года выплаты составляли в среднем 25 173 рубля, пишет «Российская газета».

В пятерку лидеров также попали Ненецкий автономный округ (22 050 руб), Магаданская область (21 508 руб), Камчатский край (21 342 руб), Ямало-Ненецкий автономный округ (21 008 руб).

Самая низкая пенсия у жителей Кабардино-Балкарии (11 413 руб), Дагестане (11 653 руб), Калмыкии (12 137 руб).

Как напоминает Пенсионный фонд, на размер пенсионных выплат влияют трудовой стаж, зарплата, возраст пенсионера, наличие у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Для жителей Севера существуют повышающие коэффициенты.