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Пенсионный фонд назвал регионы с самой высокой и низкой пенсией

10:38 10.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Пенсионный фонд России назвал регионы с самой большой и самой маленькой пенсией.

Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где на 1 июля 2018 года выплаты составляли в среднем 25 173 рубля, пишет «Российская газета».

В пятерку лидеров также попали Ненецкий автономный округ (22 050 руб), Магаданская область (21 508 руб), Камчатский край (21 342 руб), Ямало-Ненецкий автономный округ (21 008 руб).

Самая низкая пенсия у жителей Кабардино-Балкарии (11 413 руб), Дагестане (11 653 руб), Калмыкии (12 137 руб).

Как напоминает Пенсионный фонд, на размер пенсионных выплат влияют трудовой стаж, зарплата, возраст пенсионера, наличие у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Для жителей Севера существуют повышающие коэффициенты. 

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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10.12.2018, 16:34
Гость: Пенсионный Фонд не назвал остров Англию...

Стесняюсь спросить. Разве не на "островах сокровищ", в Англии и прочих островах, работники Пенсионного Фонда РФ зарыли триллионы рублей российских пенсионеров? Через своих наёмных пиратов. Минц перевёз на остров 0,3 триллиона пенсионных рублей из ПФ. Мотылев - 0,2 триллиона рублей... Вот где регионы с высокой пенсионной обеспеченностью. А кто не вписался в их "рынок" - тому пенсионные формулы-обдираловки от олигархов, увеличение пенсионного возраста, налоги и штрафы, которые судебные приставы списывают с банковских карточек граждан... Для других, не вписавшихся в рынок, кто требует исполнения Конституции - припасены десятки дивизий Росгвардии... Все - на иждивении у народа...
10.12.2018, 15:35
Гость: Из Крыма

А у меня пенсия 8300. Такой нет ни у кого. В какую градацию я попадаю?
10.12.2018, 15:10
Гость: fd

Гарант гарантирует что сдохнем гарантировано!
Триллионы на автодром и прочую дрянь!
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