Всеволод Чаплин о модном священнике с Луи Виттон и Гуччи: «Канонически этот человек ничего не нарушал»

Люди недоумевают – откуда такие деньги у служителя церкви?

Дисциплинарная комиссия Тверской епархии рассмотрит действия и публикации в Instagram протоиерея Вячеслава Баскакова, сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

Вячеслав Баскаков

"С точки зрения этики и общего понимания должного поведения священнослужителя, совершенно недопустимы подобные публикации, и сами по себе такие действия вызывают массу вопросов. Насколько мне известно, этот священник уже был вызван в дисциплинарную комиссию Тверской епархии, он представит там свои объяснения, и затем уже правящий архиерей Тверской епархии примет решение о том, какую степень взыскания этот священник понесет", – сказал Волков.

Заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель комитета имени К. П. Победоносцева протоиерей Вячеслав Баскаков выложил в свой аккаунт в Instagram фото своих стильных вещей – сумок, тапочек и ботинок с пряжками. Владелец удалил профиль вскоре после публикаций на эту тему. Пользователи твиттера бурно обсуждали поповский "шмот":

@Gangsta_Hustla: "Когда затарился барахлишком, чтоб снять крутой реп-клип".

"Хейтеры" "заценили" покупки священнослужителя, оказалось, что шлепанцы от "Луи Виттон" стоят больше 30 тыс. руб. "Не туда я пошел работать", – комментируют фотографии с лайфстайл-инстаграма пользователи Сети.

Журналисты, заинтересовавшиеся темой, не смогли дозвониться до "лакшери-попа" по указанному в профиле телефону, в епархии тоже не отвечают. Из источников, близких к руководству Тверской епархии РПЦ, СМИ удалось узнать, что Баскаков давно увлекается антиквариатом и люксовыми брендами модной одежды.

Телеграм-канал (ТК) Mash посчитал, что все это добро оценивается в миллионы. Люди недоумевают – откуда такие деньги у служителя церкви? Недавно критике подвергся сам патриарх, многих возмутило, что руководитель организации, которая не платит налоги, прилетел скорбеть по Романовым на "Царские дни" в Екатеринбург на частном самолете. Вспоминали и другие скандалы, например, как удалили дорогие часы патриарха на одном из фото, а их отражение забыли. У руководства РПЦ на все есть объяснения. Часы "подарили", самолет "предоставили". Но осадочек, как говорится, остался.

Церковь идет в ногу со временем, пусть это и не всегда отвечает христианской морали, зато нога в "Луи Виттон"? Социальные сети – порождение современного общества, основанного на законах капитализма, и их особенностью, яркой чертой и основной целью является демонстративное потребление, которое стимулирует экономику.

Когда священник погружается в мир "инстаграма", противоречие должно возникать не у тех, кто замечает протоиерея с сумкой "Гуччи", а у самого духовенства, так как капиталистическая идеология противоречит христианству по многим вопросам, а социальные сети таят немало опасностей.

Так, самолюбование легко может стать "впадением в прелесть", а "инстаграм" – как известно всем – площадка для "производства зависти". А зависть является смертным грехом, между прочим.

Тем не менее, протоиерей Всеволод Чаплин считает, что "лакшери-поп" не нарушил церковных канонов, и речи о репрессиях не должно быть. Об этом он заявил в интервью Накануне.RU.

– Отец Всеволод, дисциплинарная комиссия Тверской епархии рассмотрит действия и публикации в Instagram протоиерея Вячеслава Баскакова. Демонстративное потребление, "Гуччи" и "Луи Виттон" – как вы считаете, это, может быть, была какая-то целенаправленная акция?

– Я знаю этого священника, я переписываюсь с ним в социальных сетях, это достаточно умный человек, яркий, но его поступок мне достаточно чужд, как и сами эти предметы – какие-то сумки, ботинки очень сомнительные, с точки зрения церковной эстетики.

Я не считаю, что священник должен выглядеть, как бомж, я не считаю, что он должен кичиться наигранной бедностью, как это делает, положим, нынешний папа римский. Я не считаю, что священник должен ходить по городу, в отличие от деревни, в грязном, мятом желто-коричневом подряснике и шапке-ушанке.

Я помню настоящих хранителей церковного стиля в повседневной одежде, таких как митрополит Питирим. Были вещи, специально для него пошитые, которые были созданы в единственном экземпляре на весь Советский Союз, и это было, действительно, стильно и при этом скромно. Это не были, кстати, вещи супердорогие, но вкус в одежде не имеет ничего общего с этими цацками, которые появились на странице отца Вячеслава. Кичиться такими вещами – еще хуже.

Человек со вкусом, тактом и нравственным чувством, наверное, сам без дисциплинарных комиссий должен сделать для себя вывод, почему это плохо.

– Тем не менее, дисциплинарная комиссия созвана?

– Другое дело, что любая церковная комиссия или церковный суд должны действовать согласно церковным канонам, а не исходя из интернет-хайпа. Насколько я понимаю, канонически этот человек ничего не нарушал, и какие-то меры против него, какие-то наказания вряд ли можно всерьез канонически обосновать, кроме какой-нибудь общей формулировки.

Здесь можно ограничиться советом иметь больше такта и вкуса, а не заниматься сразу репрессиями. Тем более, эти репрессии, по сути, окажутся следствием не безвкусного поступка, а интернет-хайпа. Я знаю несколько священников, которые одеваются не столь дорого, но гораздо более безвкусно, так что теперь – их всех сана лишать?

– Часто слышна критика в адрес и самого патриарха, ведь дорогие часы, частные авиа-рейсы – уже не "дело вкуса", люди задаются вопросом – а откуда деньги?

– Я считаю, что патриарх должен иметь хорошую резиденцию и престижные средства передвижения. Мне было бы стыдно, если бы резиденция у сербского патриарха или главного раввина Израиля была лучше, чем у русского патриарха. Но ни патриарх, ни священник, ни епископ, ни игумен не должны кичиться какими-то богатыми вещами.

Увы, бывает так, что священники, как и многие другие люди, друг перед другом хвастаются какими-то вещами, даже богослужебными – "ах, какая у него митра, ах, какое у него кадило", – и так далее. Ну, есть это все. Это плохо. И уж, конечно, священник не должен выглядеть, как попугай с какими-то вычурными цацками. Опять же – одно дело вкус, другое – вкус, такт, нравственный облик человека.

Другое дело – вопросы экономического права. Если мы сейчас начнем всех, кто одевается не по каким-то лекалам, подвергать травле, а судебные органы государства, допустим, просто будут этой травле уступать, получится какой-то оруэлловский мир. Откуда эти вещи – я не знаю, может быть, подарили, может, сам купил, но вопрос о том, живет ли человек по заявленным им средствам – это вопрос, который можно адресовать каждому – хоть бизнесмену, хоть священнику, хоть депутату, хоть благотворительному активисту.

– Вообще в Сети появляется множество священников-блогеров, и часто их деятельность вызывает большой резонанс, какие-то правила есть на этот счет, каноны?

– Были приняты некоторые рекомендации для священников-блогеров, они носят весьма общий характер. А то, что священников в Сети много – я считаю, что это хорошо, было бы гораздо хуже, если бы духовенство пряталось и боялось лишнее слово сказать.

Увы, очень часто происходит именно так. Блог Андрея Федосова достаточно популярный, хоть я и не согласен с этим человеком в огромном количестве вещей, но закрытие блога произошло после дисциплинарных мер, которые, опять же, последовали за "хайпом". Подняли волну из-за того, что он посетил Мавзолей Ленина и начал оправдывать этого деятеля. Я не согласен с ним, но это не повод человека за его позицию заклевывать и требовать репрессий.

Я считаю, что чем больше духовенства будет в соцсетях и блогах – тем лучше. У нас в церкви очень много людей с яркой позицией, но почему-то эта позиция скрывается на кухнях, пономарках, в церковных трапезных. Это неправильно.

Другое дело, что пытаются выстроить некую обманку в виде глянцевого православия, подсвечивая позицию тех людей, которые приятны и милы интернет-тусовке и нашему элитному истеблишменту. На самом деле, большинство духовенства имеет гораздо более жесткие и консервативные позиции.