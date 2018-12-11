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В архивах Дрездена нашли удостоверение Штази на имя Владимира Путина

14:12 11.12.2018
Изображение с сайта bild.de
Изображение с сайта bild.de

Отдел по работе с архивами Штази обнаружил служебное удостоверение, выданное на имя нынешнего президента России Владимира Путина, пишет Bild.

По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985 года. Оно продлевалось каждый квартал на протяжении следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офисы Штази.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что удостоверение может быть подлинным. Он напомнил о том, что Штази сотрудничало с КГБ.

Владимир Путин с 1985 по 1990 год работал в представительстве КГБ в Дрездене. 

Темы: Германия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.12.2018, 16:53
Гость: Ю. Домбровский

Чекист
Я был знаком с берлинским палачом,
Владевшим топором и гильотиной.
Он был высокий, добродушный, длинный,
Любил детей, но выглядел сычом.

Я знал врача, он был архиерей;
Я боксом занимался с езуитом.
Жил с моряком, не видевшим морей,
А с физиком едва не стал спиритом.

Была в меня когда-то влюблена
Красавица — лишь на обертке мыла
Живут такие девушки, — она
Любовника в кровати задушила.

Но как-то в дни молчанья моего
Над озером угрюмым и скалистым
Я повстречал чекиста. Про него
Мне нечего сказать — он был чекистом.
11.12.2018, 16:41
Гость: Однако

Обычная практика. Непонятно в чем сенсация. У него же не удостоверение ЦРУ нашли. Разведки СССР и Германии это союзные, дружественные разведки.
11.12.2018, 16:31
Гость: Тт

Как говаривал Горбачёв,когда узнал,что Яковлев завербован американцами-Ну с кем не бывает(из воспоминаний Полторанина).
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